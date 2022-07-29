Финогеев день 29 июля 2022 года богат приметами, обычаями, а также запретами
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Финогеев день 29 июля 2022 года богат приметами, обычаями, а также запретами

Финогеев день 29 июля 2022 года богат приметами, обычаями, а также запретами

29 июля православные верующие вспоминают священномученика Афиногена, а также его 10 учеников. Все они стали жертвами гонений в Севастии, так как не предавали свою веру в Иисуса. В народе этот день получил название Финогеев. У него есть свои традиции, обычаи, приметы и запреты, а также дела, которые можно делать.

История жизни мученика Афиногена

Проживал святой в городе Севастия, где однажды был устроен праздник, на котором каждый горожанин должен был принести жертву языческим идолам. Но многие не приняли такое приглашение из-за того, что были христианами, и тогда они были избиты воинами.

Через некоторое время главе города стало известно о том, что многие стали православными благодаря проповедям Афиногена, и был отдан приказ привести старца к нему. Епископа разыскать не удалось, а его 10 учеников были брошены в темницу.

Старец пришел к правителю и сообщил, что взяли невиновных, и также был брошен в темницу. Святой и его ученики не захотели приносить жертву языческим богам, и в результате этого ученики были лишены голов.


Афиноген стойко выдержал все издевательства, и все время молился за своих мучителей и убитых учеников.

Какими традициями и обычаями славится Финогеев день

Раньше люди отмечали, что именно с этого дня жара начинает спадать. В ночное время можно насладиться прохладой:

 «На Финогея птицы замолкают, а ночи холодают».


В некоторых местах именно с этого дня начинается жатва, и первый сноп называли именинником, при этом его самыми разными способами украшали.

Считалось, что человек, который находит колос, в котором очень много зерен, будет счастлив.

Все жители поселков были заняты работой в поле, и после тяжелого трудового дня собирались, чтобы провести вместе весело время, а также спеть песни и поделиться историями.

Запреты, разрешенные дела и приметы в Финогеев день

У каждого праздника есть свои запреты и дела, которые стоит выполнить, чтобы в жизни присутствовали благополучие и удача.


В Финогеев день существуют такие запреты:

  • Не стоит ходить в лес, так как можно потревожить его духа Зарю, которая ходит там и собирает перья птиц. По этой же причине нельзя собирать ягоды и грибы.
  • Необходимо придерживаться и других запретов в праздники, например, не вступать в конфликтные ситуации, нельзя предаваться грусти, сквернословить и тому подобное.

Есть дела, которые стоит выполнить в этот день, а именно:

  • принято с этого дня начинать готовить блюда, в составе которых есть грибы;
  • если найти раздвоенный ржаной колосок, то на протяжении всей жизни человек не будет ни в чем нуждаться;
  • незамужние девушки с помощью недоспевшего яблока выкатывали свое одиночество.

Много примет существует в Финогеев день:

  • если в этот день сильный туман, то можно будет собрать хороший урожай грибов
  • зима будет долгой и холодной, если на посевы позарились полевые мыши;
  • в скором времени начнутся осадки, если у моркови завяла ботва;
  • погода будет жаркой, если в небе виднеются коршуны;
  • зной будет в том случае, если роса держится до обеда.

В этот день люди не ждали дождя, так как он являлся плохой приметой. Связано это с тем, что может прорасти хлеб в снопе.

Человек, который был рожден 29 июля, будет много путешествовать.

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# Общество Приметы
По материалам: rsute

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