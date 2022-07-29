FTX получила полную лицензию криптобиржи в Дубае
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FTX получила полную лицензию криптобиржи в Дубае

FTX получила полную лицензию криптобиржи в Дубае


Дочернее подразделение FTX получило лицензию Управления по регулированию виртуальных активов Дубая (VARA) на оказание услуг по обмену и клирингу цифровых валют.


Согласно опубликованному Zawya пресс-релизу, компания FTX Exchange FZE стала первым обладателем постоянной криптовалютной лицензии VARA по программе MVP. В марте FTX получила временное разрешение регулятора сразу же после создания ведомства.


Полноценное одобрение VARA позволит бирже предложить регулируемую торговлю криптодеривативами и цифровыми активами квалифицированным инвесторам в регионе MENA. Разрешение также дает возможность оказывать кастодиальные услуги, управлять NFT-маркетплейсом и действовать в качестве клиринговой палаты.


В комментарии для Reuters региональный директор FTX Балсам Данхах отметил:


"Наша лицензия распространяется и на розничных клиентов, однако мы будем расширяться постепенно, чтобы гарантировать, что подходим к массовому рынку в соответствии с рекомендациями VARA".


Подразделение биржи в Дубае входит в структуру европейского филиала FTX Europe.


Напомним, временные лицензии регулятора эмирата также получили биржи Binance, OKX и Huobi.

# Экономика новости
По материалам: ForkLog

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