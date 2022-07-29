Галина Юдашкина показала новорожденную дочку - модницу в шортах с вишенками

Модельер Галина Юдашкина недавно третий раз стала мамой и теперь наряжает долгожданную дочку. Наследница известного семейства, Галина Юдашкина поделилась в микроблоге нежными кадрами. На одном из них она предстала с мужем Петром Максаковым и новорожденной дочкой Агатой Ариеллой на руках.На другом показала только дочку. Для фото Галина Юдашкина нарядила малышку в милый костюм, состоящий из белой распашонки и шортиков с принтом в виде ягод вишен.«Наш семейный день, наслаждаемся ей каждый день», - подписала Галина Юдашкина кадр. Галина Юдашкина пока не готова показать лицо дочери, на фото оно скрыто. Но уже очевидно, что наследница семьи известных модельеров растет модницей буквально с пеленок.Напомним, Галина Юдашкина сообщила о рождении дочери 15 июля. Малышка стала третьим ребенком Галины Юдашкиной и ее мужа Петра Максакова, у пары есть два сына Анатолий и Аркадий.