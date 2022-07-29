Галина Юдашкина показала новорожденную дочку - модницу в шортах с вишенками
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Галина Юдашкина показала новорожденную дочку - модницу в шортах с вишенками

Галина Юдашкина показала новорожденную дочку - модницу в шортах с вишенками

Галина Юдашкина показала новорожденную дочку - модницу в шортах с вишенками
Модельер Галина Юдашкина  недавно третий раз стала мамой и теперь наряжает долгожданную дочку. Наследница известного семейства, Галина Юдашкина поделилась в микроблоге нежными кадрами. На одном из них она предстала с мужем Петром Максаковым и новорожденной дочкой Агатой Ариеллой на руках.
На другом показала только дочку. Для фото Галина Юдашкина нарядила малышку в милый костюм, состоящий из белой распашонки и шортиков с принтом в виде ягод вишен.
«Наш семейный день, наслаждаемся ей каждый день», - подписала Галина Юдашкина кадр. Галина Юдашкина пока не готова показать лицо дочери, на фото оно скрыто. Но уже очевидно, что наследница семьи известных модельеров растет модницей буквально с пеленок.
Напомним, Галина Юдашкина сообщила о рождении дочери 15 июля. Малышка стала третьим ребенком Галины Юдашкиной и ее мужа Петра Максакова, у пары есть два сына Анатолий и Аркадий.
# Шоу-бизнес Юдашкина Галина
По материалам: z-aya

Последние новости

Испанская прокуратура запросила более восьми лет тюрьмы для Шакиры
Испанская прокуратура запросила более восьми лет тюрьмы для Шакиры
Педиатр раскрыл причины плохого аппетита у детей
Педиатр раскрыл причины плохого аппетита у детей
В России выявили 11 422 случая коронавируса
В России выявили 11 422 случая коронавируса
Экс-супруг Полины Гагариной ищет новую жену
Экс-супруг Полины Гагариной ищет новую жену
Галина Юдашкина показала новорожденную дочку - модницу в шортах с вишенками
Галина Юдашкина показала новорожденную дочку - модницу в шортах с
Производитель водки Smirnoff оценил потери от ухода из России
Производитель водки Smirnoff оценил потери от ухода из России
Киев нанес удар по тюрьме с украинскими военнопленными: 40 человек погибли
Киев нанес удар по тюрьме с украинскими военнопленными: 40 человек
Устроил праздник детям! Овечкин осчастливил племянника жены, придя на тренировку его команды
Устроил праздник детям! Овечкин осчастливил племянника жены, придя на
Acala анонсировал новую программу стейкинга
Acala анонсировал новую программу стейкинга
Полянский анонсировал новое заседание Совбеза ООН по Украине
Полянский анонсировал новое заседание Совбеза ООН по Украине
Представили 5 новых игр для Game Pass, которые выйдут в подписке в день релиза
Представили 5 новых игр для Game Pass, которые выйдут в подписке в
Россия собралась спешно строить железные дороги в Китай
Россия собралась спешно строить железные дороги в Китай

Топ на сегодня

Во время концерта группы Mirror на танцоров рухнул экран
Во время концерта группы Mirror на танцоров рухнул экран
ЧП: актрису сериала «Закрытая школа» могут посадить за склонение
ЧП: актрису сериала «Закрытая школа» могут посадить за склонение
"За считанные секунды повзрослел": Тодоренко о трехлетнем сыне, наблюдавшем за ее вторыми родами
"За считанные секунды повзрослел": Тодоренко о трехлетнем
Какой наряд больше подойдет этой красотке-блондинке
Какой наряд больше подойдет этой красотке-блондинке
Алиса Вокс откровенно рассказала о своем тайном муже
Алиса Вокс откровенно рассказала о своем тайном муже

Еще по теме

Галина Юдашкина показала новорожденную дочку крупным планом
СМИ: Стало известно, что Галина Юдашкина беременна
Галина Юдашкина в очередной раз родила
СМИ: Галина Юдашкина и Петр Максаков ждут второго ребенка