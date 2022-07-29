«Газпром» опубликовал часть переписки с партнерами по вопросу турбины
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«Газпром» опубликовал часть переписки с партнерами по вопросу турбины

«Газпром» опубликовал часть переписки с партнерами по вопросу турбины«Газпром» опубликовал часть переписки с зарубежными партнерами по вопросу турбины

«Газпром» опубликовал часть переписки с партнерами по вопросу турбины. Документы опубликованы в Telegram-канале компании.

Также размещены бумаги по компрессорной станции (КС) «Портовая», на которой установлены газоперекачивающие агрегаты компании Siemens Energy.

Среди прочего, опубликован протокол Ростехнадзора, в котором перечисляются неисправности ГПА. Ведомство указало, что продолжение работы неисправного оборудование влечет угрозу для жизни и здоровья персонала. Также Ростехнадзор вынес предостережение о недопущении правонарушений и предложил исправить ситуацию а при невозможности - приостановить эксплуатацию турбины.

Ранее замглавы «Газпрома» Виталий Маркелов рассказал, что Siemens Energy в ходе ремонта ГПА устранила не более четверти всех существовавших неисправностей. При этом он подчеркнул, что после решения всех вопросов вокруг турбин газ будет поставляться в Европу в прежних объемах.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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