«Газпром» опубликовал часть переписки с партнерами по вопросу турбины

Вадим Карасев

«Газпром» опубликовал часть переписки с зарубежными партнерами по вопросу турбины

«Газпром» опубликовал часть переписки с партнерами по вопросу турбины. Документы опубликованы в Telegram-канале компании.

Также размещены бумаги по компрессорной станции (КС) «Портовая», на которой установлены газоперекачивающие агрегаты компании Siemens Energy.

Среди прочего, опубликован протокол Ростехнадзора, в котором перечисляются неисправности ГПА. Ведомство указало, что продолжение работы неисправного оборудование влечет угрозу для жизни и здоровья персонала. Также Ростехнадзор вынес предостережение о недопущении правонарушений и предложил исправить ситуацию а при невозможности - приостановить эксплуатацию турбины.

Ранее замглавы «Газпрома» Виталий Маркелов рассказал, что Siemens Energy в ходе ремонта ГПА устранила не более четверти всех существовавших неисправностей. При этом он подчеркнул, что после решения всех вопросов вокруг турбин газ будет поставляться в Европу в прежних объемах.