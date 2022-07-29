«Газпром»: Siemens устранила не более четверти неисправностей на турбинах
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«Газпром»: Siemens устранила не более четверти неисправностей на турбинах

«Газпром»: Siemens устранила не более четверти неисправностей на турбинах

Компания Siemens во время ремонта устранила не более четверти выявленных неисправностей на турбинах «Северного потока». Об этом заявил заместитель председателя правления ПАО «Газпром» Виталий Маркелов в эфире телеканала «Россия 24», пишет РИА Новости.

«Мы неоднократно обращались в российское представительство Siemens <...> устранено не более четверти выявленных неисправностей. По остальным мы так и не получили конструктивных и достаточных предложений по восстановлению безопасности и надежности», — рассказал он.

Он также заявил, что Siemens нарушила контракт, поскольку отправила турбину из Канады в Германию, а не в Россию. «Газпром» скоро опубликует часть переписки с Siemens по вопросу ремонта турбин, рассказал Маркелов.

В середине июня Газпром объявил о сокращении поставок по «Северному потоку» со 167 до 67 миллионов кубометров газа из-за ремонта газотурбинного двигателя. Компания отправила турбину на ремонт в Канаду, однако там не захотели возвращать ее обратно из-за действия канадских санкций в отношении России. После переговоров Оттавы и Берлина Канада согласилась вернуть оборудование.

С 27 июля российская компания сократила подачу по «Северному потоку» на 20 процентов от его мощности, до 33 миллионов кубометров в сутки, из-за вывода из эксплуатации еще одной турбины.

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По материалам: pnp.ru

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