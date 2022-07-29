Глава L'Occitane Рейнольд Гейгер назвал принуждение иностранных компаний к уходу с российского рынка "несправедливым"
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Глава L'Occitane Рейнольд Гейгер назвал принуждение иностранных компаний к уходу с российского рынка "несправедливым"

Глава L'Occitane Рейнольд Гейгер назвал принуждение иностранных компаний к уходу с российского рынка "несправедливым"

Глава французской компании L'Occitane Рейнольд Гейгер написал колонку для издания Le Figaro и назвал несправедливым принуждение компаний к уходу с российского рынка.

Сам он осуждает военную спецоперацию РФ на Украине, однако считает, что не следует осуждать жителей России за действия правительства. Должны ли мы осуждать российский народ, который не имеет никакого отношения к автократическому решению президента Путина? Гейгер добавил, что, по его мнению, продолжение деятельности в России никак нельзя было назвать финансовой поддержкой военной спецоперации.

Он заявил, что компания ушла с российского рынка после того, как Йельский университет, "который выступает в роли цензора индустриального мира", составил список "хороших" и "плохих" компаний на основании того, прекратили ли они деятельность в России после начала военной спецоперации на Украине. Гейгер добавил, что после того, как этот список распространился в социальных сетях, давление на компанию оказали и пользователи.

Мстительность интернет-пользователей стала невыносимой и поставила под угрозу деятельность компании в других регионах мира, — отметил он.

За более чем четверть века напряженной работы мы создали успешный бизнес в России. С большой грустью я думаю о 720 наших сотрудниках, которых нам пришлось бросить, когда мы покинули страну.

Так, в России в 2022 году работали 122 торговые точки L'Occitane.

Гейгер уточнил, что трудно оставаться равнодушным "когда в одночасье годы труда ставят под сомнение из-за несправедливых решений", и добавил, что антироссийские санкции "бумерангом сказываются на экономиках европейских стран".

Компания L'Occitane объявила о закрытии своих магазинов в России 16 марта. Магазины снова открылись в июне под названием "Л'Окситан".


Ксения Смирнова
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес Новости
По материалам: spletnik.ru

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