Хакеры атаковали DeFi-проект Nirvana. Стейблкоин NIRV утратил паритет к доллару

Протокол доходного фермерства на базе Solana — Nirvana Finance — подвергся атаке с использованием мгновенного займа. Злоумышленники вывели из казны проекта цифровые активы на сумму $3,49 млн.

The Nirvana protocol suffered an exploit today.



The Nirvana team is investigating the attack and will make an announcement to the community as soon as possible.