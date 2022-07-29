Хакеры атаковали DeFi-проект Nirvana. Стейблкоин NIRV утратил паритет к доллару
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Экономика » Хакеры атаковали DeFi-проект Nirvana. Стейблкоин NIRV утратил паритет к доллару

Хакеры атаковали DeFi-проект Nirvana. Стейблкоин NIRV утратил паритет к доллару

Хакеры атаковали DeFi-проект Nirvana. Стейблкоин NIRV утратил паритет к доллару


Протокол доходного фермерства на базе Solana — Nirvana Finance — подвергся атаке с использованием мгновенного займа. Злоумышленники вывели из казны проекта цифровые активы на сумму $3,49 млн.



«Сегодня протокол Nirvana подвергся эксплойту. Команда проводит расследование атаки и сделает объявление для сообщества в ближайшее время», — написали разработчики.


По данным обозревателя блоков Solana.fm, хакеры использовали мгновенный займ на платформе Solend в размере 10 млн USDC для манипулирования ценовым оракулом протокола. Средства позволили им выпустить большое количество utility-токенов проекта ANA, стоимость которых в результате этих действий превысила $10 млн.



Согласно DeFi Llama, до атаки в смарт-контрактах проекта было заблокировано чуть более $3,5 млн в ANA (без учета стейкинга). 


Данные: DeFi Llama.

По «взвинченный» цене злоумышленники инициировали обмен utility-токенов на $13,49 млн в USDT. Поскольку протокол счел эмиссию активов легитимной, он высвободил ликвидность из казначейства Nirvana.


После получения средств хакеры погасили долг на Solend и вывели оставшуюся сумму в сеть Ethereum через мост Wormhole. 


Движение средств в ходе атаки. Данные: Solana.fm.

Согласно CoinGecko, из-за атаки стоимость ANA упала на 78%, до $1,96. Алгоритмический стейблкоин проекта NIRV потерял привязку к доллару США — актив торгуется около $0,18.


Напомним, во II квартале 2022 года суммарные потери криптопроектов от взломов и мошенничества составили $670 698 280, согласно Immunefi.

# Экономика solana, взломы, хакеры, новости
По материалам: ForkLog

Последние новости

Денежная энергетика: почему финансы утекают сквозь пальцы и что с этим делать
Денежная энергетика: почему финансы утекают сквозь пальцы и что с
Хакеры атаковали DeFi-проект Nirvana. Стейблкоин NIRV утратил паритет к доллару
Хакеры атаковали DeFi-проект Nirvana. Стейблкоин NIRV утратил паритет
Бухынбалтэ не желает комментировать насмешки со стороны семьи Кутузовых
Бухынбалтэ не желает комментировать насмешки со стороны семьи
Госдолг Германии достиг исторического максимума
Госдолг Германии достиг исторического максимума
Покрасневшая, с прыщами. Алиса Гребенщикова показала себя без прикрас
Покрасневшая, с прыщами. Алиса Гребенщикова показала себя без прикрас
"Приставили пистолет": Отар Кушанашвили пожаловался, что его заставили есть фекалии по заказу известной певицы
"Приставили пистолет": Отар Кушанашвили пожаловался, что
В Иркутске на улице Ярославского построят новые дома для переселения людей из ветхого жилья
В Иркутске на улице Ярославского построят новые дома для переселения
Кандидат в премьеры Британии отказался подыскивать работу для Джонсона
Кандидат в премьеры Британии отказался подыскивать работу для Джонсона
Дату релиза Warhammer 40,000: Darktide для Game Pass и Xbox Series X | S перенесли
Дату релиза Warhammer 40,000: Darktide для Game Pass и Xbox Series X
«Кое-что торчит между ног»: блогера Настю Миронову сравнили с трансвеститом из-за перекаченного пресса
«Кое-что торчит между ног»: блогера Настю Миронову сравнили с
Львы почувствуют к себе спад интереса, а старания Рыб оценят по заслугам: гороскоп от Павла Глобы на август 2022 года
Львы почувствуют к себе спад интереса, а старания Рыб оценят по
Kraft Heinz решил продать заводы в России
Kraft Heinz решил продать заводы в России

Топ на сегодня

Самые умные породы собак (20 фото)
Самые умные породы собак (20 фото)
Bitstamp получила разрешение на работу в Италии
Bitstamp получила разрешение на работу в Италии
Волочкова разбила кольцо за 60 миллионов рублей, когда яростно ругалась на "быдло"
Волочкова разбила кольцо за 60 миллионов рублей, когда яростно
Российские журналисты сняли докфильм о нацистских карателях
Российские журналисты сняли докфильм о нацистских карателях
Unstoppable Domains привлек $65 млн при оценке в $1 млрд
Unstoppable Domains привлек $65 млн при оценке в $1 млрд

Еще по теме

Протокол Crema Finance на базе Solana остановил работу из-за атаки хакеров
Бесплатно в течение ограниченного времени можно забрать DLC для AI: THE SOMNIUM FILES Nirvana Initiative
Искусственный интеллект создал новую песню Nirvana
Клип Nirvana набрал миллиард просмотров на YouTube