Иеромонах рассказал об алкогольном пристрастии Григория Лепса

Певец Григорий Лепс не скрывает, что злоупотреблял спертым. Артист не скрывает, что у него есть проблемы с чрезмерным употреблением спиртного. Из-за пагубного пристрастия Григорий не раз попадал в скандальные ситуации. Однако, по словам отца Фотия, музыкант идет по пути исправления. Иеромонах Фотий и Григорий Лепс познакомились во время съемок музыкального шоу «Голос». Артист был наставником священнослужителя, вместе они не раз выходили на сцену с дуэтом. Сотрудничество в рамках проекта постепенно переросло в дружбу. В недавнем интервью отец Фотий рассказал, как обстоят дела у музыканта с пагубными пристрастиями. Ведь несмотря на признания в алкоголизме, 60-летний артист продолжает употреблять спиртное.«Если человек выбрал такой образ жизни, то ему никакие увещевания не помогут. Я знаю, что он верующий человек. У него большие друзья среди старообрядческой церкви. Человек понимает, что делает. Я был у него в гостях, видел его коллекцию икон. Пускай это коллекция, но все-таки иконостас. Я думаю, что здесь не только в искусстве дело. Они помогают ему совсем уж не скатиться в каких-то грехах. Он проходил лечение. Сейчас аккуратен с алкоголем. Насколько я знаю, он уже много лет практически не пьет. Пошел по пути исправления», — поделился представитель церкви. Иеромонах также прокомментировал и свое участие в «Голосе» Первого канала. Многие опасались, что шоу-бизнес плохо повлияет на священнослужителя. «Я нахожусь иногда среди чуждых мне людей по духу и все равно остаюсь безмятежным внутри. Как правило я всегда уважительно отношусь даже к тем, кто далек от того образа жизни, который веду. Все равно нахожу в себе возможность оправдать любое их действие где-то эпатажное, вульгарное. Понимаю, что это часть образа. Может быть, они на самом деле внутри-то другие, а я убеждаюсь, что это так», — заявил отец Фотий в YouTube-шоу «Откройте, Давид».