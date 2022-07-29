Иосиф Пригожин высказался о выходках Филиппа Киркорова
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Иосиф Пригожин высказался о выходках Филиппа Киркорова

Иосиф Пригожин высказался о выходках Филиппа Киркорова
Многие до сих пор не могут понять выходку певца Филиппа Киркорова. Продюсер Иосиф Пригожин назвал музыканта Филиппа Киркорова «гораздо большим пацаном», чем большинство его критиков. «Очень много абсурда сейчас происходит. И если начать, как говорится, «бомбить» по каждому поводу, то докопаться можно до всех», сказал Иосиф Пригожин.
Как отметил Пригожин, «выходки Киркорова» мало чем отличаются от песен группы «Ленинград», сообщает news.ru. Ранее актер и депутат Госдумы Дмитрий Певцов назвал мерзостью Филиппа Киркорова и его шоу. Он предпринимал попытки сорвать концерты музыканта в Крыму. Правда, сделать ему это не удалось.
# Шоу-бизнес Киркоров Филипп
По материалам: z-aya

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