Испанская прокуратура запросила более восьми лет тюрьмы для Шакиры
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Испанская прокуратура запросила более восьми лет тюрьмы для Шакиры

Испанская прокуратура запросила более восьми лет тюрьмы для Шакиры

Испанская прокуратура запросила более восьми лет тюрьмы для ШакирыИспанская прокуратура запросила более 8 лет тюрьмы и штраф в 23 миллиона евро для Шакиры

Испанская прокуратура запросила более восьми лет тюрьмы и штраф на сумму свыше 23 миллионов евро для колумбийской певицы Шакиры по делу о неуплате налогов. Об этом сообщает El País.

Возможный тюремный срок, который запросили прокуроры, может составить восемь лет и два месяца. Представители певицы пока не дали никаких комментариев.

Шакира обвиняется в шести преступлениях с двумя отягчающими обстоятельствами, связанных с неуплатой налогов с 2012 по 2014 год. Их общая сумма составляет 14,5 миллиона евро. Адвокаты певицы утверждают, что в тот период она не проживала в Испании более 183 дней в год. После этого срока человек автоматически становится налогоплательщиком королевства. В преддверии суда прокуратура предлагала Шакире заменить тюремное заключение на штраф в рамках возможной сделки. Певица отказалась от соглашения.

Ранее стало известно, что певица Шакира захотела получить полную опеку над детьми после расставания с футболистом Жераром Пике.

# Шоу-бизнес Культура
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Филипп Киркоров назвал Певцова собакой
Филипп Киркоров назвал Певцова собакой
Дмитрий Тарасов тайно встречался со своей бывшей женой
Дмитрий Тарасов тайно встречался со своей бывшей женой
Иеромонах рассказал об алкогольном пристрастии Григория Лепса
Иеромонах рассказал об алкогольном пристрастии Григория Лепса
Лавров прокомментировал возможные переговоры об обмене заключенными с США
Лавров прокомментировал возможные переговоры об обмене заключенными с
Женский гороскоп на 30 июля 2022 года: рекомендуется быть менее эмоциональными и сильно не откровенничать
Женский гороскоп на 30 июля 2022 года: рекомендуется быть менее
Испанская прокуратура запросила более восьми лет тюрьмы для Шакиры
Испанская прокуратура запросила более восьми лет тюрьмы для Шакиры
Педиатр раскрыл причины плохого аппетита у детей
Педиатр раскрыл причины плохого аппетита у детей
В России выявили 11 422 случая коронавируса
В России выявили 11 422 случая коронавируса
Экс-супруг Полины Гагариной ищет новую жену
Экс-супруг Полины Гагариной ищет новую жену
Галина Юдашкина показала новорожденную дочку - модницу в шортах с вишенками
Галина Юдашкина показала новорожденную дочку - модницу в шортах с
Производитель водки Smirnoff оценил потери от ухода из России
Производитель водки Smirnoff оценил потери от ухода из России
Киев нанес удар по тюрьме с украинскими военнопленными: 40 человек погибли
Киев нанес удар по тюрьме с украинскими военнопленными: 40 человек

Топ на сегодня

Во время концерта группы Mirror на танцоров рухнул экран
Во время концерта группы Mirror на танцоров рухнул экран
ЧП: актрису сериала «Закрытая школа» могут посадить за склонение
ЧП: актрису сериала «Закрытая школа» могут посадить за склонение
"За считанные секунды повзрослел": Тодоренко о трехлетнем сыне, наблюдавшем за ее вторыми родами
"За считанные секунды повзрослел": Тодоренко о трехлетнем
Какой наряд больше подойдет этой красотке-блондинке
Какой наряд больше подойдет этой красотке-блондинке
Алиса Вокс откровенно рассказала о своем тайном муже
Алиса Вокс откровенно рассказала о своем тайном муже

Еще по теме

Футболисту Это'о грозит до 10,5 года тюрьмы за уклонение от уплаты налогов в Испании
Прокуратура потребовала 10 лет тюрьмы для бывшего игрока «Барселоны» Это'О
Шакире предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов в Испании
"Ей грозит тюремное заключение": суд обвинил Шакиру в неуплате налогов на сумму 14,5 миллиона евро