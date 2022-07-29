Экономика США вошла в техническую рецессию. В биткоине — волатильность
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Экономика США вошла в техническую рецессию. В биткоине — волатильность

Экономика США вошла в техническую рецессию. В биткоине — волатильность


По итогам апреля-июня 2022 года ВВП США сократился на 0,9% относительно первого квартала. С учетом падения показателя на 1,6% в январе-марте экономика вошла в состояние технической рецессии.


Аналитики в среднем ожидали роста в размере 0,5%.


Данные: Bloomberg.

Опубликованные 28 июля Министерством торговли США данные по ВВП в течение следующих двух месяцев будут дважды пересмотрены.


Накануне глава ФРС Джером Пауэлл призвал не придавать большого значения предстоящему релизу макростатистики.


«Я не думаю, что США в настоящее время находятся в рецессии. Причина в том, что слишком много областей экономики работают слишком хорошо. Мы склонны относиться к первым отчетам о ВВП с недоверием», — пояснил он.



Председатель Федрезерва подчеркнул, что после сентября последующие шаги монетарных властей касательно повышения ставки будут зависеть от характера поступающих макроэкономических данных.


Первая оценка ВВП США за второй квартал в сочетании с заявлениями Пауэлла понизили шансы агрессивного ужесточения политики на следующем заседании. Шаг в 0,5% теперь оценивается с вероятностью в 76% против 60,5% днем ранее.


Данные: CME FedWatch.

Торги на Уолл-стрит начались в негативном ключе. Индекс S&P 500 снижается на 0,54%.


Отрицательная динамика фондовых индикаторов привела к ослаблению оптимизма на рынке криптовалют. Котировки биткоина неагрессивно откатились из области внутридневного максимума выше $23 200.


15-минутный график BTC/USDT биржи Binance. Данные: TradingView.

Напомним, аналитики Grayscale допустили завершение криптозимы к концу марта 2023 года.


Ранее бывший топ-менеджер Goldman Sachs и макроинвестор Рауль Пал предсказал разворот биткоина из-за роста глобальной ликвидности.


О том, как ставка ФРС влияет на цену биткоина, читайте в образовательных карточках ForkLog.


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По материалам: ForkLog

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