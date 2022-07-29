Экс-глава CFTC увидел угрозу в европейском законопроекте о крипторегулировании
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Экс-глава CFTC увидел угрозу в европейском законопроекте о крипторегулировании

Экс-глава CFTC увидел угрозу в европейском законопроекте о крипторегулировании


Усилия властей Евросоюза в области регулирования криптовалют могут привести к навязыванию европейской модели, что нанесет ущерб способности надзорных органов США эффективно создавать свои правила. Такое мнение высказал экс-председатель CFTC Кристофер Джанкарло, пишет CoinDesk.


Бывший чиновник сослался на законопроект о регулировании криптовалют MiCA, предварительно согласованный Советом ЕС и Европарламентом в начале июля.


Документ описывает правила, распространяющиеся на эмитентов необеспеченных криптоактивов, стейблкоинов, торговые и кастодиальные платформы. Однако он не затрагивает NFT. В течение следующих 18 месяцев Еврокомиссия может дополнить его соответствующими положениями.


«Я очень обеспокоен скоростью развития MiCA. У него есть очень широкие положения, которые в некотором смысле экспортируют такой подход к криптоактивам в Соединенные Штаты», — заявил Джанкарло.


Он призвал Конгресс «набирать обороты» в области формирования нормативно-правовой базы. По его словам, США должны создать собственную структуру, а «не принимать регулирование, исходящее от ЕС».


«Я с большим уважением отношусь к Европе, но их рынки очень разные», — заключил бывший чиновник.


Ранее Джанкарло призвал к созданию более четких правил для криптовалютной индустрии на фоне конфликта Coinbase с SEC. Поводом для недовольства регулятора стали планы биткоин-биржи по запуску криптосберегательных счетов Lend.


В июле член Палаты представителей США Том Эммер обвинил SEC в «неэтичном отношении» к криптоиндустрии. По его мнению, ведомство использует недобросовестные методы, когда речь идет о цифровых активах.


С критикой в отношении Комиссии выступал и глава Ripple Брэд Гарлингхаус. По его словам, регулятор применяет принудительный подход вместо работы над четкими правилами для индустрии.


Напомним, в CFTC указали на непрозрачный подход SEC раскритиковали используемый ведомством метод регулирования через принуждение.

# Экономика cftc, mica, кристофер джанкарло, регулирование, новости
По материалам: ForkLog

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