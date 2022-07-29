Экс-супруг Полины Гагариной ищет новую жену
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Экс-супруг Полины Гагариной ищет новую жену

Экс-супруг Полины Гагариной ищет новую жену
Бывший муж певицы Полины Гагариной, художник Дмитрий Исхаков сделал неожиданное признание. Дмитрий Исхаков поделился планами на будущее. Как выяснилось, бывший муж Полины Гагариной готов снова попробовать построить крепкую семью. Фотограф написал в Сети о том, что ему, мол, пора снова жениться. Вот только подходящую невесту он, похоже, пока не нашел. За помощью в поиске будущей жены он обратился к своим друзьям и подписчикам. Не секрет, что знакомства через соцсети бывают рискованными, но Дмитрий, видимо, совсем отчаялся встретить вторую половину в реальной жизни.
«Пора бы жениться. Есть кто на примете?»— обратился к подписчикам Дмитрий. Кстати, экс-супруг певицы подчеркнул, что жениться хочет только на той девушке, с которой у него возникнут взаимные искренние чувства. Брак ради статуса — это не вариант Исхакова. «Конечно, хочу жениться по любви! А как же иначе?» — удивляется он. Пока фотограф только ищет себе будущую жену, Гагарина по части личной жизни ушла от него далеко вперед. Артистка уже больше года встречается с саунд-продюсером Владимиром Чиняевым. Кажется, у Полины есть все шансы сыграть свадьбу раньше Исхакова. Кстати, недавно бывшие супруги наконец-то возобновили общение, которое было прервано из-за развода и последовавших за этим судебных разборок. Гагарина простила бывшего мужа и научилась с ним общаться мирно, без скандалов.
# Шоу-бизнес Гагарина Полина
По материалам: z-aya

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