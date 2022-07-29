Эксперт: страны ЕС переживают новый этап смены политического дискурса

Вадим Карасев

Политолог, член экспертного клуба "Дигория" Артемий Атаманенко считает, что страны Европейского союза вошли в этап смены политического дискурса, а международная проблематика теперь объединена темой украинского конфликта.

"В странах Европейского союза мы наблюдаем новый этап в смене политического дискурса. Международная проблематика в определенный момент "свернулась" исключительно до вопросов конфликта на Украине", - говорит эксперт.

Однако, по наблюдениям эксперта, в ряде стран возникают группы тех, кто устал от зацикленности политиков на внешних вопросах. У западного общества сформировался запрос на предоставление топливных альтернатив, актуальность которых возникла после введения санкций против России.

Второй аспект, по мнению Атаманенко, заключается в факторе беженцев. Он считает, что человеческая трагедия используется как маркетинговый фактор: с февраля многие страны предложили беженцам дополнительные социальные и экономические льготы, однако объемы этой поддержки сейчас снижаются. Осложняют ситуацию эпизоды недобросовестного использования выделенных средств и в целом не очень уважительного поведения украинцев по отношению к гражданам принимающих стран.

"Страны Европы явно не знают, что сейчас делать с большим количеством людей, вынужденно переместившихся в другие страны после военного конфликта. Это не только бомба замедленного действия, усугубляющая ущерб от последовательности громких политических отставок, но и то, что возможно приведет к еще большей человеческой трагедии", - заключил эксперт.