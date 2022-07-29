Эксперты предупредили о магнитной бури на субботу, 30 июля 2022 года
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Эксперты предупредили о магнитной бури на субботу, 30 июля 2022 года

Эксперты предупредили о магнитной бури на субботу, 30 июля 2022 года

Эта суббота, 30 июля 2022 года, станет настоящим испытанием для метеозависимых людей. Метеорологи предупредили о повышенном магнитном фоне и рекомендовали не планировать важных дел на эту дату.

Какой силы будет магнитная буря 30 июля 2022 года

Повышенный геомагнитный фон с K-индексом 3 (что говорит об усилении активности, но не соответствует уровню, характерному для бури) прогнозируется 30 июля.


Из этого следует, что магнитной бури сильной активности в субботу, 30 июля 2022 года, опасаться не стоит. Тем не менее повышенный фон добавит свои нюансы. Метеочувствительные люди могут чувствовать слабость, раздражительность.

Как у беречься от магнитных бурь

В некоторых научных исследованиях утверждается, что метеозависимые люди плохо реагируют на магнитные бури. Считается, что это может проявляться в виде головной боли, слабости, тошноты и других симптомов. Однако единого мнения относительно влияния геомагнитного поля на человека нет. Эксперты составили рекомендации для тех, кто тяжело переносит геоудары.

Врачи советуют больше отдыхать, по возможности спать дольше. Очень хорошо для здоровья больше времени проводить на свежем воздухе, но речь идет о неспешных прогулках в парке или лесу вечерами.

Чтобы минимизировать негативное воздействие бури на организм, ограничьте интенсивные физические нагрузки, больше отдыхайте, гуляйте на свежем воздухе, обеспечьте полноценный сон, ешьте больше рыбы, овощей, каш, пейте больше воды, в то же время откажитесь от употребления кофе, алкоголя, курения, избегайте стресса.

Также стоит последить за количеством выпитой воды, она позволяет справиться с более густой из-за жары или под влиянием магнитоатмосферы кровью, помогает всем системам организма работать без сбоя.

Конечно, абсолютно здоровые люди в такие дни могут максимум почувствовать усталость и слабость, а вот тем, у кого есть хронические заболевания, стоит внимательно следить за своим состоянием.

# Общество Разное
По материалам: rsute

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