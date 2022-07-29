Этикет или фейсконтроль: что проверяют стюардессы, когда приветствуют вас у трапа самолета

Поднимаясь по трапу самолета, пассажиры авиарейса неизменно встречаются с приветливой улыбкой стюардессы или бортпроводника. Все настолько привыкли к этой традиции, что воспринимают ее исключительно как часть сервиса, необходимого для комфортного полета. Поприветствовать каждого пассажира, показать, где расположено его место, пожелать приятного путешествия — это важная часть работы персонала. Однако мало кто знает, что это еще и своеобразный фейс-контроль, который проводится в целях безопасности полета. Бортпроводники обязаны уметь мгновенно просканировать каждого пассажира, обращая внимание на разные показатели.

Для чего стюардессы проверяют физическое состояние пассажиров





Приветствуя каждого пассажира, бортпроводник обращает внимание на его поведение и внешние признаки. Это необходимо для того, чтобы сразу же выявить людей с ограниченными возможностями и предложить им более подходящие места.

По инструкции люди с физическими особенностями не должны сидеть у аварийных выходов, чтобы в случае чрезвычайной ситуации не стать помехой для обеспечения спасательных мер. Кроме того, бортпроводник должен запомнить места, где сидят такие люди, чтобы при необходимости оказать им своевременную помощь.

Задача бортпроводника состоит также в том, чтобы запомнить всех физически крепких мужчин, атлетического сложения. Их помощь может потребоваться при эвакуации пассажиров на случай аварийной ситуации или для усмирения дебошира, угрожающего безопасности полета.

Кроме того, бортпроводник обязательно обращает внимание на внешнее состояние каждого пассажира и возможное наличие респираторных и вирусных заболеваний. Человека с признаками таких недугов персонал имеет право не пустить на рейс.

Как проверяют психическое состояние пассажиров на момент полета





Не менее важным показателем на момент полета является психическое состояние и трезвость пассажиров. Человек в алкогольном или наркотическом опьянении может доставить немало проблем бортовой команде и стать угрозой безопасности для пассажиров. Поэтому стюардесса или бортпроводник обязаны своевременно выявлять таких людей и принимать необходимые меры, вплоть до отказа от посадки на рейс.

Бортпроводник также должен обращать внимание на психическое состояние людей. Пассажиров с явными признаками аэрофобии он обычно берет под особую опеку, старается успокоить, отвлечь, приободрить, чтобы они не нервничали и в аварийной ситуации не стали причиной всеобщей паники на борту.

Проверка состояния ручной клади и наличия включенных гаджетов





При посадке в самолет стюардесса обязана пересчитать всех пассажиров и сверить их количество с числом проданных на рейс билетов. Вероятно, многие замечали, что при встрече пассажиров на борту, стюардесса держит руки за спиной. Это не часть необходимого этикета, а скрытый от глаз пассажиров прибор, так называемый кликер, при помощи которого проводится необходимый подсчет.

Далее стюардесса обязана проследить, все ли пассажиры заняли свои места, согласно номерам, указанным в билетах. Любые перемещения пассажиров в салоне самолета возможны только по разрешению бортпроводника.

Также стюардесса обязана следить за допустимыми габаритами ручной клади и помочь пассажирам правильно разместить ее на полках, недалеко от занятых мест. В ее обязанности входит следить, чтобы ручная кладь не блокировала проходы или аварийные выходы, и в случае чрезвычайной ситуации не стала причиной травмирования людей.

После этого стюардесса проверяет, все ли пассажиры пристегнуты и у всех ли отключены гаджеты в соответствии с техникой безопасности во время полетов на самолете.