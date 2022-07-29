Юлия Волкова анонсировала концерт группы «Т.А.Т.У.»
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Юлия Волкова анонсировала концерт группы «Т.А.Т.У.»

Юлия Волкова анонсировала концерт группы «Т.А.Т.У.»
Певица Юлия Волкова сообщила, что легендарная группа воссоединяется. Сегодня СМИ сообщили сенсационную новость о том, что Юлия Волкова и Лена Катина решили возродить группу «Тату». Писали о том, что уже в первых числах сентября дуэт вернется на сцену. Долгожданное воссоединение должно было пройти на стадионе в Минске. Несколько минут назад Волкова подтвердила, что действительно снова выступит вместе с Катиной на концерте в Беларуси. Пока нет информации, будет ли это разовая акция или фанатам стоит готовиться к возвращению в нулевые. Но один концерт в графике коллектива уже точно запланирован.
«Вы готовы? Да, это правда! 3 сентября 2022: Минск Ovion Show», — объявила Волкова. В Сети была опубликована афиша с «Тату», которая должна вызвать у фанатов бешеное сердцебиение. Ведь они ждали этого события целых восемь лет. Группа объявила об официальном распаде в 2011 году. Отношения двух певиц сильно испортились и каждая из них захотела сместить фокус на сольную карьеру. В 2014 году Волкова и Катина вместе выступили на церемонии открытия зимней Олимпиады в Сочи. Это было их последнее совместное выступление.
# Шоу-бизнес Волкова Юлия
По материалам: z-aya

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