Юрий Лоза: "Я самый красивый мужчина на свете!"

Вадим Карасев

Накануне стало известно, что самым красивым мужчиной в мире был признан китайский актер и певец Сяо Чжань - такой вердикт вынес онлайн-журнал Nubia, который в течение пяти месяцев проводил соответствующий опрос. Однако 68-летний Юрий Лоза решил оспорить победу азиатской звезды.

В соцсетях Юрий Лоза выразил некоторые сомнения в объективности рейтинга, в котором самым красивым мужчиной на Земле называется Сяо Чжань - якобы за него проголосовали 2,2 миллиона респондентов из 11 миллионов, принявших участие в составлении списка.

При этом музыкант назвал имя еще одного претендента на лестный титул главного красавчика в мире - конечно же, певец упомянул самого себя.



Я не знаю ни одного из победителей, наверное, все они вполне симпатичные ребята. Однако моя жена считает, что именно я являюсь самым красивым мужчиной в мире. И кому я должен верить, ей, или какому-то сомнительному журналу? Конечно же, ей!

В то же время Юрий Лоза отметил, что победа Сяо Чжань на самом деле вполне закономерна.

"Азиаты развиваются, их неимоверно много, и у каждого теперь уже есть мобильный телефон. Стало быть и голосовальщиков из этих стран намного больше, чем тех же европейцев. Ни для кого не секрет, что люди охотнее голосуют за своих, потому что данный тип внешности им генетически ближе", - считает артист.

Ольгу Бузову, накануне признавшуюся в любви к "большим пенисам", публично осудили многие знаменитости, в том числе и актриса Яна Поплавская.

После этого PR-директор звезды "Дома-2" Антон Богославский обвинил ее и Юрия Лозу в хайпе. Последний же заявил "Газете.ru", что не следует реагировать на других. "Собака лает — ветер носит", - отрезал артист.