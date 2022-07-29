К Game Pass сегодня присоединяется высокооцененная игра Inside

Вадим Карасев





Игра Inside в июне 2016 года вышла в качестве эксклюзива Xbox One. Позже она добралась до PC и Playstation 4. Проект получил очень высокие оценки от критиков и завоевал множество наград. На данный момент у Inside на сайте Opencritic рейтинг в 91 балл из 100 на основании 166 рецензий, при этом 94% критиков рекомендуют проект.

Inside с сегодняшнего дня будет доступен в подписке Game Pass. Напомним, что создала игру Inside команда Playdead, которая ответственна за еще один шедевр — игру Limbo, которая в июне этого года покинула подписку Game Pass.

INSIDE

Откройте отмеченное наградами инди-приключение от Playdead. Inside — это напряженный сюжетный платформер, сочетающий в себе динамичный игров…

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Inside — платформер с элементами головоломки, в котором рассказывается история мальчика в постапокалиптическом мире.

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