Как можно похудеть с помощью репчатого лука
Мало кто любит добавлять репчатый лук в свои блюда из-за его специфического вкуса. И напрасно. Благодаря содержанию в нем клетчатки и многих других важных веществ, он очень полезен для организма человека. Помимо того, что его добавляют в различные блюда, готовят косметические маски, его употребление также поможет похудеть.
Польза репчатого лука
В луке содержится много клетчатки, благодаря которой у человека надолго сохранится чувство сытости. Кроме того, в нем много антиоксидантов и пребиотиков, которые не только укрепляют иммунитет, но и улучшают пищеварительную систему.
Он особенно полезен для людей, которые хотят сбросить лишний вес. В луке есть флавоноиды и кверцетины, способствующие улучшению обмена веществ и не позволяющие жиру накапливаться. Помимо этого, он оказывает влияние на уровень сахара в крови.
Невзирая на то, что лук очень полезен для организма, есть его килограммами не стоит. Достаточно добавить одну луковицу в блюдо.
Лук полезен не только в сыром, но и в жареном виде. Чтобы получить от него больше пользы, можно приготовить луковый суп.
При постоянном употреблении лука в организме произойдет такие изменения:
- улучшится работа печени и почек;
- ускорится процесс пищеварения;
- улучшится микрофлора кишечника;
- ускорится процесс сжигания жировых клеток;
- улучшится водно-солевой баланс;
- из организма выведутся остатки непереваренных продуктов.
Употребляя лук регулярно, можно улучшить гормональный фон, привести в норму менструальный цикл и повысить либидо. Этот продукт является лучшей поддержкой при авитаминозе и анемии.
Как похудеть с помощью лука
Похудеть с помощью лука можно лишь в том случае, если постоянно употреблять луковый суп и сочетать его с перекусами в виде нежирного мяса и овощей. Но между приемами пищи необходимо пить как можно больше жидкости. В сутки требуется выпивать от 1,5 до 3 л воды.
За неделю такой диеты получится избавиться от 6 до 8 кг. Есть два вида меню:
- жесткий — предполагает употребление супа на протяжении 3 дней;
- простой — чередование супа с другими блюдами.
Самым важным условием является ежедневное приготовление и употребление супа, потому что по истечении некоторого времени жиросжигающий эффект лука уменьшается. В меню можно добавлять и другие овощи. Также разрешено есть салаты, заправленные растительным маслом.
Что касается длительности такой диеты, то этот вопрос стоит обсудить с диетологом и гастроэнтерологом, чтобы она не навредила организму.
Кому нельзя снижать вес с помощью лука
Соблюдать луковую диету не рекомендуется:
- людям, имеющим проблемы с пищеварительной системой;
- если есть аллергия на этот продукт или язвенная болезнь;
- беременным женщинам и кормящим матерям;
- детям и подросткам;
- лицам, которым недавно было проведено оперативное вмешательство;
- пожилым людям.
Побочным эффектом данной диеты является потеря мышечной массы. Это связано с недостаточным количеством белковых веществ в рационе питания. Резкая потеря веса приведет к обвисшей и дряблой коже.