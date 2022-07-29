Как можно похудеть с помощью репчатого лука
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Как можно похудеть с помощью репчатого лука

Как можно похудеть с помощью репчатого лука

Мало кто любит добавлять репчатый лук в свои блюда из-за его специфического вкуса. И напрасно. Благодаря содержанию в нем клетчатки и многих других важных веществ, он очень полезен для организма человека. Помимо того, что его добавляют в различные блюда, готовят косметические маски, его употребление также поможет похудеть.

Польза репчатого лука

В луке содержится много клетчатки, благодаря которой у человека надолго сохранится чувство сытости. Кроме того, в нем много антиоксидантов и пребиотиков, которые не только укрепляют иммунитет, но и улучшают пищеварительную систему.

Он особенно полезен для людей, которые хотят сбросить лишний вес. В луке есть флавоноиды и кверцетины, способствующие улучшению обмена веществ и не позволяющие жиру накапливаться. Помимо этого, он оказывает влияние на уровень сахара в крови.

Невзирая на то, что лук очень полезен для организма, есть его килограммами не стоит. Достаточно добавить одну луковицу в блюдо.


Лук полезен не только в сыром, но и в жареном виде. Чтобы получить от него больше пользы, можно приготовить луковый суп.

При постоянном употреблении лука в организме произойдет такие изменения:

  • улучшится работа печени и почек;
  • ускорится процесс пищеварения;
  • улучшится микрофлора кишечника;
  • ускорится процесс сжигания жировых клеток;
  • улучшится водно-солевой баланс;
  • из организма выведутся остатки непереваренных продуктов.

Употребляя лук регулярно, можно улучшить гормональный фон, привести в норму менструальный цикл и повысить либидо. Этот продукт является лучшей поддержкой при авитаминозе и анемии.

Как похудеть с помощью лука

Похудеть с помощью лука можно лишь в том случае, если постоянно употреблять луковый суп и сочетать его с перекусами в виде нежирного мяса и овощей. Но между приемами пищи необходимо пить как можно больше жидкости. В сутки требуется выпивать от 1,5 до 3 л воды.

За неделю такой диеты получится избавиться от 6 до 8 кг. Есть два вида меню:

  • жесткий — предполагает употребление супа на протяжении 3 дней;
  • простой — чередование супа с другими блюдами.


Самым важным условием является ежедневное приготовление и употребление супа, потому что по истечении некоторого времени жиросжигающий эффект лука уменьшается. В меню можно добавлять и другие овощи. Также разрешено есть салаты, заправленные растительным маслом.

Что касается длительности такой диеты, то этот вопрос стоит обсудить с диетологом и гастроэнтерологом, чтобы она не навредила организму.

Кому нельзя снижать вес с помощью лука

Соблюдать луковую диету не рекомендуется:

  • людям, имеющим проблемы с пищеварительной системой;
  • если есть аллергия на этот продукт или язвенная болезнь;
  • беременным женщинам и кормящим матерям;
  • детям и подросткам;
  • лицам, которым недавно было проведено оперативное вмешательство;
  • пожилым людям.


Побочным эффектом данной диеты является потеря мышечной массы. Это связано с недостаточным количеством белковых веществ в рационе питания. Резкая потеря веса приведет к обвисшей и дряблой коже.

# Общество Для женщин
По материалам: rsute

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