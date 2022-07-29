Как выглядит памятник на могиле актрисы Нины Дорошиной, который установили спустя 4 года после ее смерти

Народная артистка РСФСР Нина Дорошина знакома многим зрителям по фильму «Любовь и голуби», в котором сыграла Надежду, супругу главного героя. Артистка дважды была замужем, но матерью так и не стала. После ее ухода из жизни оказалось, что ухаживать за местом погребения и ставить памятник оказалось некому. 4 года могила была в запущенном состоянии, и лишь недавно там появился достойный памятник.





Как уходила из жизни Нина Дорошина

Проблемы со здоровьем появились у артистки задолго до трагического дня. В 2017 году СМИ писали, что народная артистка не может нормально ходить. Эту информацию подтверждает и близкая подруга Дорошиной Галина Лиштванова. Администратор театра «Современник» буквально заставляла Нину Михайловну выходить на сцену, но это получалось с каждым разом всё реже.





21 апреля 2018 года Дорошина пожаловалась на боли в сердце. Ее соседи вызвали бригаду скорой помощи, но врачи не успели прибыть вовремя. По прибытии медики могли только констатировать смерть. Согласно официальному заключению, причиной стал сердечный приступ. Артистка умерла на 84 году жизни.

Так как детей и близких родственников у Нины Михайловны не было, все ритуальные заботы взял на себя театр «Современник». Церемония прощания состоялась 24 апреля 2018 года. Нину Дорошину похоронили на Пятницком кладбище Москвы на участке № 5.





Неухоженная могила и как сейчас выглядит памятник Нине Дорошиной

После смерти актрисы выяснилось, что ухаживать за местом погребения некому. Аналогичная ситуация сложилась и с памятником. В 2021 году журналисты посетили могилу и были неприятно удивлены увиденному. Там стоял простой деревянный крест с табличкой, фотография молодой актрисы была прислонена к кресту и стояла прямо на земле, оградки нет.





Недавно ситуация кардинально переменилась. При содействии близких друзей Нины Михайловны – Галины Лиштвановой и Александра Сидельникова, удалось облагородить могилу. Теперь там стоит достойный памятник.





Вот как характеризует это надгробие сама Галина Андреевна в интервью изданию Prozvezd.Info:

«В этом гранитном постаменте есть идея, что главное для всех нас творческих людей. Спасибо автору, который об этом задумался. В центре постамента - голубь, ведь фильм «Любовь и голуби» стал визитной карточкой актрисы. Цвет самого гранита необычный, какой была и сама Дорошина. Уверена, Нина довольна, что о ней помнят и любят».