Как живет в Латвии Чулпан Хаматова

Некоторые артисты этой весной покинули пределы РФ из-за своей политической позиции. Некоторые посчитали спецоперацию на территории Украины неприемлемой, а затем начали распространять различные фейки в сети, за что были осуждены обществом. В число таких знаменитостей попала и актриса Чулпан Хаматова.

Артистка обосновалась в Латвии и проживает там уже несколько месяцев. Пока она не планирует возвращаться в Россию и постепенно привыкает к быту за границей. Первое время ей помогали друзья, так как она не могла снять свои деньги – счета были заблокированы. Конечно, Чулпан было тяжело, но знакомые оплачивали ей жилье, продукты, помогали финансово, за что она очень благодарна.

Актриса признается, что готова была идти работать, кем угодно: хоть курьером, хоть таксистом. К счастью Хаматовой, ее приняли в труппу рижского театра. Сейчас она играет на сцене, активно изучает латышский язык, и, наконец, отправила детей в школу.

Чулпан благодаря работе, обрела долгожданную финансовую независимость. Но все равно она не может позволить себе тот уровень жизни, который был в России. Еще бы, как уверяет сама Чулпан, она была одной из самых известных и высокооплачиваемых актрис.





«Но ничего страшного! – не отчаивается Хаматова. - Начинается какой-то новый этап в жизни, это здорово!».

К слову, как только Чулпан прилетела в Латвию и рассказала о своем бедственном положении, ей готов был помочь бизнесмен Олег Тиньков. Но актриса отказалась, отметив, что не находится в полном отчаянии, так как есть много друзей, готовых помочь ей финансово.

С самыми большими трудностями жизни в чужой стране Чулпан справилась. Она уверена, что дальше будет только лучше.