Как живет в Латвии Чулпан Хаматова
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Как живет в Латвии Чулпан Хаматова

Как живет в Латвии Чулпан Хаматова

Некоторые артисты этой весной покинули пределы РФ из-за своей политической позиции. Некоторые посчитали спецоперацию на территории Украины неприемлемой, а затем начали распространять различные фейки в сети, за что были осуждены обществом. В число таких знаменитостей попала и актриса Чулпан Хаматова.

Артистка обосновалась в Латвии и проживает там уже несколько месяцев. Пока она не планирует возвращаться в Россию и постепенно привыкает к быту за границей. Первое время ей помогали друзья, так как она не могла снять свои деньги – счета были заблокированы. Конечно, Чулпан было тяжело, но знакомые оплачивали ей жилье, продукты, помогали финансово, за что она очень благодарна.

Актриса признается, что готова была идти работать, кем угодно: хоть курьером, хоть таксистом. К счастью Хаматовой, ее приняли в труппу рижского театра. Сейчас она играет на сцене, активно изучает латышский язык, и, наконец, отправила детей в школу.

Чулпан благодаря работе, обрела долгожданную финансовую независимость. Но все равно она не может позволить себе тот уровень жизни, который был в России. Еще бы, как уверяет сама Чулпан, она была одной из самых известных и высокооплачиваемых актрис.


«Но ничего страшного! – не отчаивается Хаматова. - Начинается какой-то новый этап в жизни, это здорово!».

К слову, как только Чулпан прилетела в Латвию и рассказала о своем бедственном положении, ей готов был помочь бизнесмен Олег Тиньков. Но актриса отказалась, отметив, что не находится в полном отчаянии, так как есть много друзей, готовых помочь ей финансово.

С самыми большими трудностями жизни в чужой стране Чулпан справилась. Она уверена, что дальше будет только лучше.

# Шоу-бизнес
По материалам: kleo

Последние новости

Как живет в Латвии Чулпан Хаматова
Как живет в Латвии Чулпан Хаматова
«Газпром» опубликовал часть переписки с партнерами по вопросу турбины
«Газпром» опубликовал часть переписки с партнерами по вопросу турбины
Apple разместила вакансию специалиста с интересом к Web3
Apple разместила вакансию специалиста с интересом к Web3
К успеху или беде: какие сны сбываются с четверга на пятницу
К успеху или беде: какие сны сбываются с четверга на пятницу
Сбер поздравил выпускников своих образовательных программ с окончанием обучения
Сбер поздравил выпускников своих образовательных программ с
Крис Чарла из Xbox: про качество игр в Game Pass и возможности для разработчиков
Крис Чарла из Xbox: про качество игр в Game Pass и возможности для
Эксперт: страны ЕС переживают новый этап смены политического дискурса
Эксперт: страны ЕС переживают новый этап смены политического дискурса
МИД России ответил на призыв Японии отказаться от военных учений у Курил
МИД России ответил на призыв Японии отказаться от военных учений у
Против гастролей Литвиновой в Таллине протестуют местные актеры: «За пять евро бы не пошла!»
Против гастролей Литвиновой в Таллине протестуют местные актеры: «За
Когда хотел быть крутым, но выпендреж чуть не стоил жизни
Когда хотел быть крутым, но выпендреж чуть не стоил жизни
Повышение квалификации в области обеспечения средствами индивидуальной защиты (СИЗ)
Повышение квалификации в области обеспечения средствами
Для чего нужна вакуумная упаковочная машина
Для чего нужна вакуумная упаковочная машина

Топ на сегодня

Лариса Андерсен рассказала, чем грозит Луна в знаке зодиака Лев
Лариса Андерсен рассказала, чем грозит Луна в знаке зодиака Лев
Байден обсудил с Си Цзиньпином российскую военную спецоперацию
Байден обсудил с Си Цзиньпином российскую военную спецоперацию
Хакеры атаковали DeFi-проект Nirvana. Стейблкоин NIRV утратил паритет к доллару
Хакеры атаковали DeFi-проект Nirvana. Стейблкоин NIRV утратил паритет
Мария Шукшина назвала Молочникова двуличным
Мария Шукшина назвала Молочникова двуличным
Нино Нинидзе рассказала о своей личной жизни
Нино Нинидзе рассказала о своей личной жизни

Еще по теме

Чулпан Хаматова после богатой жизни в России влачит жалкое существование в Латвии
Чулпан Хаматову, эмигрировавшую в Латвию, приняли в труппу рижского театра
Чулпан Хаматова нашла себе работу заграницей
Жигалова нашла тайный заработок Чулпан Хаматовой