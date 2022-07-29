Кандидат в премьеры Британии отказался подыскивать работу для Джонсона
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Кандидат в премьеры Британии отказался подыскивать работу для Джонсона

Кандидат в премьеры Британии отказался подыскивать работу для ДжонсонаКандидат в премьеры Британии Сунак заявил, что не собирается искать работу для Джонсона

Кандидат в премьер-министры Великобритании Риши Сунак в эфире телеканала Talk TV отказался подыскивать работу для подавшего в отставку главы правительства Бориса Джонсона. Его слова приводит РИА Новости.

Таким образом он в рамках предвыборного выступления в городе Лидсе ответил на вопрос, может ли его предшественник быть назначен на пост посланника на Украине.

«Я не собираюсь сидеть здесь и раздавать рабочие места людям», — подчеркнул Сунак, добавив, что в будущем не видит Джонсона в кабинете министров.

Ранее газета The Telegraph сообщила, что бывший премьер-министр Великобритании может стать новым генеральным секретарем НАТО.

7 июля Джонсон объявил о решении покинуть пост премьер-министра Британии. Он принял такое решение из-за политического кризиса и волны отставок членов британского правительства.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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