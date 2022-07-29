Киев нанес удар по тюрьме с украинскими военнопленными: 40 человек погибли
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Киев нанес удар по тюрьме с украинскими военнопленными: 40 человек погибли

Киев нанес удар по тюрьме с украинскими военнопленными: 40 человек погибли

При ночном ударе Вооруженных сил Украины по тюрьме в Еленовке погибли 40 человек, пострадали 130, сообщил замглавы Министерства информации ДНР Даниил Безсонов.

Удар был нанесен с помощью американской реактивной системы залпового огня HIMARS. Сейчас спасатели разбирают завалы, число погибших и пострадавших может вырасти. Безсонов указал, что удар пришелся на барак с украинскими пленными.


"Военно-политическое руководство Украины, видимо, решило избавиться от ненужного балласта".

Военный корреспондент "Комсомольской правды" Александр Коц обратил внимание на то, что удар пришелся именно по "узникам "Азовстали", причем на фоне многочисленных интервью пленных "азовцев*".

"Боевики "Азова*" много рассказывали о своих преступлениях против мирного населения, внесудебных казнях, пытках… А также о том, что к террору против гражданских причастно высшее руководство страны", - подчеркивает корреспондент.

По мнению Коца, удар был нанесен не случайно: ВСУ могли обстрелять своих же пленных для того, чтобы "закрыть им рот навсегда" и напугать тех, кто выжил. Он также предположил, что Киев обвинит Москву в собственной атаке.

Напомним, что ранее ВСУ обстреляли из HIMARS Каховскую ГЭС. Кстати, ранее президент США Джо Байден запрещал передачу Киеву боеприпасов для РСЗО HIMARS дальностью в 300 километров, способных достичь территории России.

Накануне сообщалось, что украинские военные уходят со своих позиций у населенного пункта Нагорное под Соледаром Бахмутского района ДНР. Причиной дезертирства со стороны украинских военных стали большие потери и перманентные логистические трудности.

* "Азов" - националистический батальон, запрещен в РФ

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По материалам: uposters.ru

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