Киев нанес удар по тюрьме с украинскими военнопленными: 40 человек погибли
При ночном ударе Вооруженных сил Украины по тюрьме в Еленовке погибли 40 человек, пострадали 130, сообщил замглавы Министерства информации ДНР Даниил Безсонов.
Удар был нанесен с помощью американской реактивной системы залпового огня HIMARS. Сейчас спасатели разбирают завалы, число погибших и пострадавших может вырасти. Безсонов указал, что удар пришелся на барак с украинскими пленными.
Военный корреспондент "Комсомольской правды" Александр Коц обратил внимание на то, что удар пришелся именно по "узникам "Азовстали", причем на фоне многочисленных интервью пленных "азовцев*".
"Боевики "Азова*" много рассказывали о своих преступлениях против мирного населения, внесудебных казнях, пытках… А также о том, что к террору против гражданских причастно высшее руководство страны", - подчеркивает корреспондент.
По мнению Коца, удар был нанесен не случайно: ВСУ могли обстрелять своих же пленных для того, чтобы "закрыть им рот навсегда" и напугать тех, кто выжил. Он также предположил, что Киев обвинит Москву в собственной атаке.
Напомним, что ранее ВСУ обстреляли из HIMARS Каховскую ГЭС. Кстати, ранее президент США Джо Байден запрещал передачу Киеву боеприпасов для РСЗО HIMARS дальностью в 300 километров, способных достичь территории России.
Накануне сообщалось, что украинские военные уходят со своих позиций у населенного пункта Нагорное под Соледаром Бахмутского района ДНР. Причиной дезертирства со стороны украинских военных стали большие потери и перманентные логистические трудности.
* "Азов" - националистический батальон, запрещен в РФ