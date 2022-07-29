Киев объявил в международный розыск журналистов РИА Новости и Sputnik

Вадим Карасев

СБУ объявила журналистов РИА Новости и Sputnik Сергейцева и Гаспаряна в розыск

Внештатный автор сайта РИА Новости Тимофей Сергейцев и журналист Sputnik Армен Гаспарян объявлены в международный розыск. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Службы безопасности Украины (СБУ) Артема Дехтяренко.

«Следователи Службы безопасности собрали исчерпывающую доказательную базу для привлечения к ответственности: автора книги "Денацификация Украины. Страна невыученных уроков" Армена Гаспаряна, политтехнолога и автора антиукраинских публикаций Тимофея Сергейцев», — говорится в заявлении СБУ.

Отмечается, что Сергейцева и Гаспаряна объявили в международный розыск и теперь они «стали невъездными в цивилизованные страны мира». Пресс-секретарь СБУ подчеркнул, что журналисты подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных тремя статьями Уголовного кодекса Украины.