«Кое-что торчит между ног»: блогера Настю Миронову сравнили с трансвеститом из-за перекаченного пресса

Настя Миронова — блогер-миллионик и известный фитнес-тренер. Поклонники восторгаются спортивным телом девушки, считая ее примером для подражания и мотивации. Однако свежие ее снимки вызвали бурю негодования.

27-летняя Настя Миронова поделилась в личном блоге снимком, на котором она демонстрирует очерченные кубики пресса. Одни осыпали девушку комплиментами, восхитившись ее феноменальными результатами, а другие пустились в откровенные оскорбления.

Подписчики призвали Миронову остановиться в экспериментах. «Перебарщиваете. Я сначала подумала, что опять какой-то трансвестит, но потом убедилась, что женщина. Почему так? На что эти кубики?»; «Зачем уродовать себя? Хотите выглядеть трасом?» — негодуют хейтеры. Некоторые и вовсе стали разглядывать паховую часть тела блогера. «А вы точно девочка? У вас просто на фото кое-что торчит между ног», — пишут злопыхатели.

Девушка в шоке от бестактности пользователей Сети. «Я умна и богата. Да и проблем с мужским вниманием я не испытываю», — со смехом отвечает она на негативные отзывы в комментариях.

К слову, Миронова действительно может похвастаться приличным состоянием. Уже в 25 она построила свою бизнес-империю, выпуская собственный бренд спортивной одежды. Наряды от Насти носят известные персоны шоу-бизнеса и моделинга. В их числе группа Little Big, Вера Брежнева, Лена Перминова и другие.