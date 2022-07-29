Kraft Heinz решил продать заводы в России
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Kraft Heinz решил продать заводы в России

Kraft Heinz решил продать заводы в России«Коммерстантъ»: концерн Kraft Heinz решил продать свой бизнес в России

Американский продовольственный концерн Kraft Heinz решил продать свой бизнес в России по производству детского питания, на продажу выставлены два завода и локальные бренды «Сами с усами» и «Умница». Об этом стало известно «Коммерстанту».

По информации издания, компания собирается продать Ивановский комбинат детского питания и находящийся в Ставропольском крае «Хайнц-Георгиевск», их совокупная мощность составляет 30 тысяч тонн сухих, жидких каш и пюре ежегодно. В прошлом году на этих заводах выпустили свыше 13,3 тысячи тонн продукции, чистая выручка сегмента выросла до 43 милллионов долларов (на 8,5 процента), EBITDA достигла 2,8 миллиона долларов.

При этом в самой компании отказались комментировать «рыночные слухи».

Продажа активов Kraft Heinz обсуждала с группой компаний «Черноголовка», которая производит снеки, сладости, напитки и выпускает собственную линейку детского питания. В «Черноголовке» не прокомментировали изданию эту информацию.

Ранее норвежский производитель упаковки Elopak принял решение продать бизнес в России местному руководству. «Было достигнуто соглашение о передаче российского бизнеса (АО "Элопак") местному руководству путем продажи 100 процентов акций», — говорится в сообщении.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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