Крис Чарла из Xbox: про качество игр в Game Pass и возможности для разработчиков
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Крис Чарла из Xbox: про качество игр в Game Pass и возможности для разработчиков

Крис Чарла из Xbox: про качество игр в Game Pass и возможности для разработчиков


Сотрудник Microsoft Gaming Крис Чарла, отвечающий в игровом подразделении корпорации за программу ID@Xbox дал интервью порталу Screenrant. Напомним, что программа ID@Xbox создана, чтобы инди разработчикам было легче выпускать свои проекты на приставках Xbox. В том числе, она активно связана с программой Game Pass, о чем рассказывает Чарла в рамках интервью.

По словам Криса Чарлы, подписка Game Pass — идеальная возможность неизвестным разработчикам найти аудиторию:

Game Pass — еще один действительно интересный метод обнаружения [игры], потому что, как бы ни было весело получить рекомендацию от друга, также интересно быть другом, который дает рекомендацию. Я чувствую, что Game Pass дал игрокам такой большой выбор и так много крутых игр, которые они могут попробовать, только за стоимость членства. Люди проходят и скачивают тонны игр, пробуют их, находят что-то интересное, а затем начинать рассказывать об этом своим друзьям. У нас миллионы и миллионы подписчиков Game Pass. Подписка Game Pass может помочь найти игре свою аудиторию.

В интервью Чарла отметил, что в Game Pass только качественные отображенные игры:

С Game Pass вы знаете, что контент тщательно отобран, а все игры хороши. Каждая игра может быть не для вас — у людей, конечно, разные вкусы — но единственная реальная стоимость, которую вы платите, являясь подписчиком Game Pass, — это только время загрузки, трафик и место для хранения на вашем Xbox. Просто пробовать игры намного проще, и это приносит огромную пользу не только игрокам, но и разработчикам. В прежние времена разработчик мог полагаться на риск покупки: «Надеюсь, мой бокс-арт хорош, так что, когда этот человек закончит играть в Call of Duty, он даст шанс моей игре». Теперь это больше похоже на «Люди увидят это в Game Pass и попробуют». Подписка оказала положительное влияние на экосистему для всех: для игроков и для разработчиков.

# Технологии Game Pass
По материалам: newxboxone

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