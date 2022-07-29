Крис Чарла из Xbox: про качество игр в Game Pass и возможности для разработчиков

Вадим Карасев





Сотрудник Microsoft Gaming Крис Чарла, отвечающий в игровом подразделении корпорации за программу ID@Xbox дал интервью порталу Screenrant. Напомним, что программа ID@Xbox создана, чтобы инди разработчикам было легче выпускать свои проекты на приставках Xbox. В том числе, она активно связана с программой Game Pass, о чем рассказывает Чарла в рамках интервью.

По словам Криса Чарлы, подписка Game Pass — идеальная возможность неизвестным разработчикам найти аудиторию:

Game Pass — еще один действительно интересный метод обнаружения [игры], потому что, как бы ни было весело получить рекомендацию от друга, также интересно быть другом, который дает рекомендацию. Я чувствую, что Game Pass дал игрокам такой большой выбор и так много крутых игр, которые они могут попробовать, только за стоимость членства. Люди проходят и скачивают тонны игр, пробуют их, находят что-то интересное, а затем начинать рассказывать об этом своим друзьям. У нас миллионы и миллионы подписчиков Game Pass. Подписка Game Pass может помочь найти игре свою аудиторию.

В интервью Чарла отметил, что в Game Pass только качественные отображенные игры: