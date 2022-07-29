Кристина Орбакайте высказалась о своих планах на будущее

Певица Кристина Орбакайте призналась, где состоятся ее гастроли и уедет ли она из России. Кристина Орбакайте развеяла слухи о том, что она собирается навсегда покинуть Россию. СМИ сообщили, что дочь Примадонны кобы решила поддержать свою уехавшую из страны мать. Писали, что в скором времени они воссоединятся в Штатах, где Примадонна присматривает себе новое жилье. Политолог Евгений Зайцев на днях сообщил, что замок певицы в деревне Грязь был выставлен на продажу еще в конце весны. На фоне этих разговор Кристина на прошлой неделе попрощалась со зрителями «Современника», объявив об окончании театрального сезона. Многие решили, что артистка подвела черту под работой в спектакле «Двое на качелях», а значит осенью уже не вернется на сцену. В пресс-службе театра эту информацию ни подтвердить, ни опровергнуть не смогли. А уже сегодня певица разместила в Сети видео, сообщив о том, что она никуда не уехала. Продефилировав в стильном костюме и шляпке, она передала «привет» всем, кто обсуждал её побег из страны.«Итальянское настроение в Москве👒», — написала Кристина. Помимо этого она анонсировала предстоящие концерты зимнего тура. Она собирается выступать вплоть до самых новогодних праздников. «Орбакайте Новый год планирует провести в России. В социальных сетях она опубликовала афишу, согласно которой у нее пройдут концерты, запланированные на 31 декабря», — пишет «Пятый канал». Напомним, что Кристина не даёт никаких комментариев о планах своей матери на возвращение в Россию. Разные источники дают противоречивую информацию о том, что Пугачева будет делать дальше: приедет, как обещала, к осени домой или продолжит устраивать жизнь своих детей за границей.