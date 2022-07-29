Кто родился 29 июля
10 мая 2022 года Указом Президента РФ Роман Бусаргин был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Саратовской области.
Неоднократно избирался в Палату представителей (нижняя палата парламента Японии).
Занимал должности парламентского заместителя министра по делам строительства, старшего парламентского заместителя министра образования, культуры, спорта, науки и технологий. Являлся министром по спецпоручениям и министром иностранных дел.
В октябре 2021 года Фумио Кисиды занял пост премьер-министра Японии.
Нелли Ким — первая гимнастка в истории Олимпийских игр, которая получила максимальную оценку (10 баллов) за вольные упражнения и опорный прыжок. В 1999 году Нелли Ким была включена в Международный зал славы спортивной гимнастики, который находится в Оклахома-Сити (США).
Произведения Крутого звучат в исполнении Аллы Пугачевой, Игоря Николаева, Ирины Аллегровой, Валерия Леонтьева, Лаймы Вайкуле, Александра Буйнова и др. Он написал музыку к художественным фильмам: «Сувенир для прокурора», «Жажда страсти», «Снежная королева», «Родственный обмен», «Мадемуазель Живаго» и др.
Игорь Крутой был продюсером «Фабрики Звезд-4», является основателем и сопредседателем жюри конкурсов эстрадных исполнителей «Новая волна» и «Детская Новая волна».
В 1935 году начал сниматься в кино. Его первой работой стала эпизодическая роль в картине «Несовершеннолетние». Всенародная слава к Павлу Кадочникову пришла в 1947 году, после выхода на экраны фильма «Подвиг разведчика». Следующей звёздной ролью актёра стал образ Алексея Маресьева в картине «Повесть о настоящем человеке».
Всего он снялся в более 70 фильмах, среди них «Антон Иванович сердится», «Оборона Царицына», «Иван Грозный», «Далеко от Москвы», «Укротительница тигров», «Неоконченная пьеса для механического пианино».
Айвазовский первый среди русских художников стал устраивать выставки картин не только в Петербурге и Москве, но и в столицах европейских государств, а также во многих провинциальных городах России: Симферополе, Одессе, Николаеве, Риге, Киеве, Варшаве, Харькове, Херсоне, Тифлисе и других. При жизни Айвазовского состоялось более 120 выставок.