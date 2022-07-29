Кто родился 29 июля
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Кто родился 29 июля

Кто родился 29 июля

Роман Викторович Бусаргин (41 год), временно исполняющий обязанности губернатора Саратовской области. Работал в администрации Саратовского района. Являлся заместителем главы администрации Приволжского муниципального образования Энгельсского муниципального района, заместителем главы администрации г. Энгельс. Возглавлял комитета ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района. Занимал должности заместителя главы администрации муниципального образования «Город Саратов» по городскому хозяйству, заместителя председателя правительства Саратовской области, вице-губернатора — председателя правительства области.

10 мая 2022 года Указом Президента РФ Роман Бусаргин был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Саратовской области.

Фумио Кисида (65 лет), премьер-министр Японии. Лидер Либерально-демократической партии (ЛДП) страны. Работал в Японском банке долгосрочного кредитования. Возглавлял молодежную организацию ЛДП.

Неоднократно избирался в Палату представителей (нижняя палата парламента Японии).

Занимал должности парламентского заместителя министра по делам строительства, старшего парламентского заместителя министра образования, культуры, спорта, науки и технологий. Являлся министром по спецпоручениям и министром иностранных дел.

В октябре 2021 года Фумио Кисиды занял пост премьер-министра Японии.

Нелли Владимировна Ким, советская гимнастка. Заслуженный мастер спорта СССР. Спортсменка — пятикратная олимпийская чемпионка, пятикратная чемпионка мира, двукратная чемпионка Европы и многократная чемпионка СССР.

Нелли Ким — первая гимнастка в истории Олимпийских игр, которая получила максимальную оценку (10 баллов) за вольные упражнения и опорный прыжок. В 1999 году Нелли Ким была включена в Международный зал славы спортивной гимнастики, который находится в Оклахома-Сити (США).

Игорь Яковлевич Крутой (68 лет), российский композитор и продюсер. Народный артист России. Первый успех пришёл к композитору в 1987 году, когда его песня «Мадонна», написанная для Александра Серова, стала лауреатом телевизионного фестиваля «Песня года».

Произведения Крутого звучат в исполнении Аллы Пугачевой, Игоря Николаева, Ирины Аллегровой, Валерия Леонтьева, Лаймы Вайкуле, Александра Буйнова и др. Он написал музыку к художественным фильмам: «Сувенир для прокурора», «Жажда страсти», «Снежная королева», «Родственный обмен», «Мадемуазель Живаго» и др.

Игорь Крутой был продюсером «Фабрики Звезд-4», является основателем и сопредседателем жюри конкурсов эстрадных исполнителей «Новая волна» и «Детская Новая волна».

Павел Петрович Кадочников (1915-1988), советский актёр театра и кино. Народный артист СССР. Был артистом Ленинградского нового театра юного зрителя, где играл самые различные роли от сказочных героев до эпических, возрастных ролей.

В 1935 году начал сниматься в кино. Его первой работой стала эпизодическая роль в картине «Несовершеннолетние». Всенародная слава к Павлу Кадочникову пришла в 1947 году, после выхода на экраны фильма «Подвиг разведчика». Следующей звёздной ролью актёра стал образ Алексея Маресьева в картине «Повесть о настоящем человеке».

Всего он снялся в более 70 фильмах, среди них «Антон Иванович сердится», «Оборона Царицына», «Иван Грозный», «Далеко от Москвы», «Укротительница тигров», «Неоконченная пьеса для механического пианино».

Иван Константинович Айвазовский (1817-1900), русский художник. Настоящее имя — Ованес Константинович Гайвазовский. Он вошёл в историю искусства как великий маринист. Одной из самых известных картин Айвазовского является «Девятый вал». Многие свои работы он посвятил подвигам русских моряков — «Чесменский бой», «Наварринский бой» и др. В общей сложности художник написал больше 6 тысяч полотен.

Айвазовский первый среди русских художников стал устраивать выставки картин не только в Петербурге и Москве, но и в столицах европейских государств, а также во многих провинциальных городах России: Симферополе, Одессе, Николаеве, Риге, Киеве, Варшаве, Харькове, Херсоне, Тифлисе и других. При жизни Айвазовского состоялось более 120 выставок.

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По материалам: pnp.ru

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