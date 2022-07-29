Кудряшов озвучил результаты вскрытия тела Шатунова

Кумир молодежи 90-х годов Юрий Шатунов неожиданно скончался в ночь на 23 июня. Сразу появилась информация, что смерть наступила в результате обширного инфаркта, но все равно вокруг трагедии ходило много слухов. Директор Шатунова Аркадий Кудряшов решил раскрыть всю правду, озвучив результаты вскрытия в интервью интернет-изданию Prozvezd.

Как рассказал Кудряшов, все действительно произошло внезапно. Юра ни на что не жаловался, но перед гастрольным туром он переболел бронхитом в легкой форме. Слабость и небольшое недомогание сам он списывал именно на последствия заболевания и усталость из-за большого тура, а когда Аркадий предлагал пройти полное обследование, чтобы выяснить точную причину, отказывался. Юрий хотел доработать в России и полететь домой, к любимой семье.

«Спрашивал: «Юра, что-то болит? Ты скажи. Давай, может, еще проверимся?», - делится Кудряшов с пользователями. - Ответ у него был один: «Тебе надо, ты и проверяйся. А я доработаю и домой... Хочу домой».





Сейчас Аркадий сокрушается, ведь никто из врачей даже не подсказал, что после перенесенного бронхита надо проверить сердце. Возможно, результат в этом случае был бы не столь печальным. Тем более что после вскрытия тела Шатунова выяснилось, что у него накануне смерти был микроинфаркт в скрытой форме, поэтому сам он этого не заметил. Организм не просигнализировал о надвигающейся опасности.

«Врачи говорят, что это судьба», - сокрушается Кудряшов.

Ходили слухи, что инфаркт произошел из-за передозировки или в результате употребления наркотиков. Но Аркадий уверяет, что это полная чушь. Юрий никогда не употреблял запрещенные вещества. Да и в случае, если это действительно было бы так, никто не позволил бы захоронить тело на престижном Троекуровском кладбище.





«На Троекуровском кладбище с этим строго, - пояснил Аркадий Кудряшов журналистам. - Нам сразу сказали: «Дело резонансное – несите документы». Тело будет храниться, пока не получим бумаги, разрешающие захоронение. Хоть 2 месяца».

Поэтому директор поспешил получить результаты вскрытия, и отнес нужные бумаги Администрации кладбища.

К слову, также ходили слухи, что у Шатунова болезнь сердца была наследственной, и передалась от мамы, которая умерла в возрасте 29 лет, не дождавшись операции. Но Кудряшов уверяет, что это неправда.

«При вскрытии врачи сказали, что бляшка свежая – максимум, год-полтора. Врожденного ничего не было».





Аркадий отметил, что Юрия проверяли в детстве, в конце 1992: тогда он лежал в ЦКБ, и кроме язвы с 5-копеечную монетку у него ничего не нашли. Лечили долго, около 3 месяцев, обследовали вдоль и поперек, проблем с сердцем не было.

Напомним, что тело Юрия, по его собственной просьбе, высказанной незадолго до смерти, кремировали. Часть праха захоронили на Троекуровском кладбище, часть – развеяли над озером в Мюнхене. Поклонники до сих пор толпами ходят на место захоронения артиста, чтобы почтить его память цветами.