Лариса Андерсен рассказала, чем грозит Луна в знаке зодиака Лев

Астролог Лариса Андерсен дала предсказание с 28-30.07.2022. ♌Луна в знаке зодиака Лев с 09:36 28.07 по 21:10 30.07.(время московское). 👍В этот период человек ощущает прилив сил, приподнятое настроение, желание что-нибудь организовать или возглавить. В этот период мы не рпвнодушны к лести, ярких цветов в одежде. Это время, когда вы сможете презентовать себя с лучшей стороны. Поэтому оно идеально подходит для проведения презентаций, как себя лично, так и вашего товара или услуги. ✅ Период прохождения Луной знака Льва благоприятствует завязыванию новых знакомств и налаживанию отношений с руководством. В это время появляется желание посетить культурные мероприятия, вечеринки, кино, музеи, цирк, выставки и т.п. 🎁Когда Луна проходит через знак Лев, хорошо проявлять щедрость и дарить радость окружающим, покупать подарки друзьям и близким. ❌ В этот период вас может потянуть на авантюры, поэтому лучше отложить дела, связанные с крупными денежными вложениями, недвижимостью, деловым сотрудничеством, ценными бумагами и денежными документами. ❤️ Это отличное время для ухаживаний и романа, смело завязывайте новые знакомства, они могут перерасти в продолжительные отношения. Любовь в этот период усиливается. ☝️В это время можно проводить лечение всех сосудистых заболеваний и болезней нервной системы, судорог. Рекомендуется лечение голеней ног, суставных заболеваний, болезней органов зрения. Луна во Льве повышает чувствительность сердца. У кого проблемы с сердцем следует избегать утомительных путешествий и всего, что перенапрягает сердце и систему кровообращения. Желательно воздерживаться от излишних волнений.