Лавров прокомментировал возможные переговоры об обмене заключенными с США
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » Лавров прокомментировал возможные переговоры об обмене заключенными с США

Лавров прокомментировал возможные переговоры об обмене заключенными с США

Лавров прокомментировал возможные переговоры об обмене заключенными с СШАЛавров заявил, что выслушает госсекретаря Блинкена касательно обмена заключенными с США

Несмотря на то что МИД фактически не уполномочен обсуждать тему обмена российских и американских заключенных граждан, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что выслушает госсекретаря Энтони Блинкена касательно этого возможного вопроса во время переговоров. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Если речь об обмене лицами, которые содержатся под стражей в России и в США, то мы уже комментировали от имени МИД, что эта тема рассматривалась более года назад на женевской встрече в июне 2021 между президентами [России Владимиром] Путиным и [США Джо] Байденом. Тогда они договорились уполномочить компетентных лиц заниматься этими вопросами. МИД не из их числа. Но тем не менее, послушаю, что он может сказать», — прокомментировал дипломат.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что переговоры по обмену заключенными между Россией и США ведутся компетентными ведомствами, но конкретного результата пока нет. Дипломат напомнила, что вопрос взаимного обмена граждан, находящихся в местах заключения, обговаривался президентами России и США, и добавила, что Москва исходит из того, что в ходе переговорного процесса должны быть учтены интересы обеих сторон.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Филипп Киркоров назвал Певцова собакой
Филипп Киркоров назвал Певцова собакой
Дмитрий Тарасов тайно встречался со своей бывшей женой
Дмитрий Тарасов тайно встречался со своей бывшей женой
Иеромонах рассказал об алкогольном пристрастии Григория Лепса
Иеромонах рассказал об алкогольном пристрастии Григория Лепса
Лавров прокомментировал возможные переговоры об обмене заключенными с США
Лавров прокомментировал возможные переговоры об обмене заключенными с
Женский гороскоп на 30 июля 2022 года: рекомендуется быть менее эмоциональными и сильно не откровенничать
Женский гороскоп на 30 июля 2022 года: рекомендуется быть менее
Испанская прокуратура запросила более восьми лет тюрьмы для Шакиры
Испанская прокуратура запросила более восьми лет тюрьмы для Шакиры
Педиатр раскрыл причины плохого аппетита у детей
Педиатр раскрыл причины плохого аппетита у детей
В России выявили 11 422 случая коронавируса
В России выявили 11 422 случая коронавируса
Экс-супруг Полины Гагариной ищет новую жену
Экс-супруг Полины Гагариной ищет новую жену
Галина Юдашкина показала новорожденную дочку - модницу в шортах с вишенками
Галина Юдашкина показала новорожденную дочку - модницу в шортах с
Производитель водки Smirnoff оценил потери от ухода из России
Производитель водки Smirnoff оценил потери от ухода из России
Киев нанес удар по тюрьме с украинскими военнопленными: 40 человек погибли
Киев нанес удар по тюрьме с украинскими военнопленными: 40 человек

Топ на сегодня

Во время концерта группы Mirror на танцоров рухнул экран
Во время концерта группы Mirror на танцоров рухнул экран
ЧП: актрису сериала «Закрытая школа» могут посадить за склонение
ЧП: актрису сериала «Закрытая школа» могут посадить за склонение
"За считанные секунды повзрослел": Тодоренко о трехлетнем сыне, наблюдавшем за ее вторыми родами
"За считанные секунды повзрослел": Тодоренко о трехлетнем
Какой наряд больше подойдет этой красотке-блондинке
Какой наряд больше подойдет этой красотке-блондинке
Алиса Вокс откровенно рассказала о своем тайном муже
Алиса Вокс откровенно рассказала о своем тайном муже

Еще по теме

США разочаровались отсутствием реакции России на идею об обмене заключенными
Кремль прокомментировал заявление Киева о масштабном обмене
Кремль: Речи об обмене заключенными между РФ и Украиной пока не идет
Госдеп анонсировал новую встречу Лаврова и Тиллерсона