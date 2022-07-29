Лишившимся дома мариупольцам выдадут сертификаты на жилье

Россия выдаст жилищные сертификаты мариупольцам, чьи дома были разрушены во время боевых действий. Такое предложение высказал вице-премьер Марат Хуснуллин на встрече с президентом Владимиром Путиным, сообщается на сайте Кремля.

Ранее стало известно, что российское Министерство обороны построит новый жилой район в Мариуполе на более чем тысячу квартир. Район сдадут осенью этого года, площадь застройки составит 115 гектаров. Специалисты военно-строительного комплекса Минобороны возведут 12 пятиэтажных домов.

По словам Хуснуллина, сейчас на 85 процентов закончено обследование всего жилого фонда для последующего восстановления.

«Тем людям, которые не захотят сегодня ждать, мы предлагаем и просим Вас согласовать вариант выплаты жилищного сертификата с возможностью купить им жилье на территории Донецкой Республики в любом населенном пункте», — сказал он.

Также владельцам пострадавших зданий в республиках Донбасса предлагают выделить единовременные выплаты на ремонт в размере 6 тысяч рублей на квадратный метр.

«Давайте так и сделаем. Но это должно касаться не только Донецкой Республики, но и, скажем, Луганской Республики - там, где это востребовано, и там, где люди этого ждут», — поддержал инициативу президент.



