Львы почувствуют к себе спад интереса, а старания Рыб оценят по заслугам: гороскоп от Павла Глобы на август 2022 года
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Львы почувствуют к себе спад интереса, а старания Рыб оценят по заслугам: гороскоп от Павла Глобы на август 2022 года

Львы почувствуют к себе спад интереса, а старания Рыб оценят по заслугам: гороскоп от Павла Глобы на август 2022 года

По прогнозам астролога Павла Глобы, август будет ритмичным и насыщенным событиями месяцем. Представителям многих знаков зодиака с первой же недели он подарит уникальную возможность круто изменить свою жизнь. Полнолуние в середине месяца будет напряженным, требующим осторожности в делах и во время принятия важных решений. Вторая половина августа принесет много сюрпризов. В этот период энергетика у многих людей станет легче, будет значительно проще понимать друг друга и вести деловые переговоры.

Овен


У Овнов август пройдет в поисках решений, направленных на признание своего авторитета и привлечения всеобщего внимания к своему бизнесу или творческому проекту. Вам предстоит контактировать со многими людьми, удастся окружить себя единомышленниками, но постарайтесь ни с кем не устанавливать доверительные отношения, держите дистанцию.

Телец


Энергия Тельцов в этом месяце идет на спад, поэтому Павел Глоба советует представителям этого знака отложить все дела, хорошо отдохнуть и набраться сил. Лучше это время провести с близким человеком, родителями или детьми. Если отдых будет полноценным и принесет радость, к концу месяца вы легко наверстаете упущенное.

Близнецы


У Близнецов август пройдет в домашних делах и заботе о близких. У вас появится прекрасная возможность гармонизировать свое жизненное пространство и личные отношения, уладить возникающие трения в семье, поддержать своих родственников в принятии важных решений. При необходимости помогите им финансово — вам это вернется сторицей.

Рак


Ракам в августе придется приложить немало усилий, чтобы Фортуна была к ним благосклонна. Ответственность, которую вы на себя возьмете, поначалу может показаться обременительной, но со временем вы поймете, что приняли правильное решение. К концу месяца судьба может преподнести вам неожиданный, но приятный сюрприз.

Лев


Самовлюбленные Львы, желающие быть всегда в центре внимания, в августе могут почувствовать спад интереса к своей персоне. Происходящие вокруг динамичные события будут вызывать раздражение и заставят на время уйти в тень. В любой ситуации старайтесь держать себя в руках и контролировать эмоции.

Дева


Представителям этого знака зодиака Павел Глоба советует настроиться на коллективную деятельность и не тратить силы напрасно, продвигая личные проекты — для них еще не пришло время. Месяц будет малопродуктивным для Девы, но при умеренной экономии, позволит удерживать баланс доходов и расходов.

Весы


Весам следует отказаться от избранной тактики идти напролом к достижению поставленной цели — она больше не работает. Старайтесь проявлять дипломатичность, идти на компромиссы и менять свое поведение в зависимости от ситуации. Только так вы сможете добиться успеха в последний летний месяц, чтобы затем уверенно себя чувствовать до конца года.

Скорпион


У Скорпиона основные проблемы наметятся в сфере личных отношений. Неожиданная встреча с человеком из прошлого всколыхнет давно забытые воспоминания и поставит вас перед сложным выбором. Положитесь на свою интуицию, но помните об ответственности. В августе также будьте внимательны к своим финансам — есть вероятность стать жертвой мошенников.

Стрелец


У Стрельцов наступает благоприятное время, которое можно использовать по своему усмотрению. Вы можете отложить все дела и отправиться в романтическое путешествие или, наоборот, с головой погрузиться в работу. В любом случае вы не будете в проигрыше, и сможете получить истинное удовольствие.

Козерог


Для Козерога август может стать месяцем несбывшихся надежд и принести серьезное разочарование. Чтобы удержать ситуацию, важно в самом начале месяца сконцентрировать свое внимание на главном и не расходовать силы на второстепенные вещи. Остерегайтесь доверительных отношений с новыми знакомыми — они могут оказаться не теми людьми, за кого вы их приняли.

Водолей


Водолеям следует держать себя в руках и избегать конфликтных ситуаций, которые могут спровоцировать серьезные проблемы в личной жизни и профессиональной сфере. Если это получится сделать, можете рассчитывать на удачу в финансовой сфере. Новые источники дохода с хорошими денежными потоками смогут открыть для вас большие перспективы.

Рыбы


Рыбам в августе наконец-то может выпасть удача: их старания будут замечены и оценены по заслугам. Это может выразиться в повышении по службе или продвижении вверх по карьерной лестнице. Для этого с начала месяца вам нужно правильно расставить приоритеты и сосредоточиться на основных профессиональных задачах.

# Общество Гороскоп
По материалам: rsute

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