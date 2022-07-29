Максим Матвеев рассказал, при каких условиях вернется в театр

Актер Максим Матвеев внезапно ушел из театра. Артист заявил, что его появление на сцене театра в будущем вполне возможно. «Не исключаю, что возникнет режиссер, который предложит материал, способный подвигнуть меня опять выйти на сцену. Не то чтобы я скучаю, скорее это светлое чувство благодарности тому времени, что я провел на сцене, и тем, с кем я работал», сказал Максим Матвеев.Как отметил актер, пока он «эмоционально переключился на кино». При этом навсегда двери театра он закрывать за собой не намерен, сообщают РИА Новости. Напомним, что Максим Матвеев — российский актер театра и кино, заслуженный артист России. Его женой является популярная актриса Елизавета Боярская.