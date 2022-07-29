«Мамочка, я не хочу умирать!»: подруга убитой парнем школьницы о последних минутах ее жизни

Видео с места преступления, где Хушнуд Хамроев жестоко расправился с бывшей девушкой, облетело весь Интернет. Как оказалось, парень уже привлекался к ответственности за такое же нападение, вот только предыдущей жертве повезло гораздо больше...

Знакомые погибшей Насти отмечали нездоровую заинтересованность ее 27-летнего экс-бойфренда в несовершеннолетних девочках. Пару лет назад он нападал на 12-летнюю Веронику. Познакомился с ней Хушнуд у ее бабушки, у которой снимал жилье с другом. Сначала квартирант вел себя как подобает: без шумных застолий, не пил и не курил.

А вот когда он покинул дом, то начал преследовать внучку хозяйки: ждал ее у школы, постоянно написывал ей, они ссорились. И в один из дней он подкараулил ее недалеко у поликлиники и пытался задушить. К счастью, Веронику отбила медсестра. На него завели уголовное дело, но это не остановило парня. Спустя время он застал ее у школы и ударил ножом, это заметили прохожие и спасли девочку. Школьнице наложили швы, а Хамроева приговорили к полугоду заключения.

Выйдя из тюрьмы, он и встретил Настю, чья жизнь оборвалась слишком рано. Подруга поделилась, что девушка знала о криминальном прошлом возлюбленного, но закрывала на это глаза, за что пользователи Сети осуждают ее. Но какое это имеет значение, если школьница поняла это, хоть и слишком поздно...

Когда у Хушнуда распоясались руки, и он стал систематически избивать девушку, это заметили ее подруги и мама. «Все об этом знали. Но, как говорил сам Рома (так он представлялся знакомым — Прим. «СтарХита»), «девочка сама наткнулась на нож». Она не была его девушкой, была просто знакомой, у них какие-то общие дела были. Настя тогда думала, что с ней самой он так никогда не поступит. Угрозы от него стали ей поступать где-то с ноября. Вот тогда ей стало страшно. А в апреле она решила с ним расстаться, но он начал ее преследовать. Она стала редко выходить гулять. В последние две недели мама ее вообще не выпускала. Но 26 июля мама ее отпустила погулять с подружкой. К сожалению...» — вспоминает приятельница.

Знакомая школьницы рассказала и о том, что говорила с ней незадолго до смерти. «Мне Настя за 30 минут до того, как это случилось, позвонила. Сказала, что они разошлись с подругой по домам. И сказала, что перезвонит. Ей в тот момент позвонила другая наша подруга. И Настя ей сказала, что Рома идет за ней, приближается... И она от него побежала. И подруга слышала, как Настя кричала: «Нет, пожалуйста, не надо!». А последние слова были: «Мамочка, я не хочу умирать», — шокирована она.

Подруга погибшей говорит об ужасной ревности Хамроева, он подозревал ее в отправке интимных фото парням. «Он ее и раньше избивал. Привязывал к батарее. Он был наркоманом», — так наказывал Настю он.

Вот только друзья Хушнуда ни видят ничего страшного в том, что он убил девушку по этой причине. «Ну, Рома был обычным приятным, душевным парнем. Он давно хотел уехать на родину, но его не выпускали. А убил он ее из-за измены», — делится его приятель. Похоже, и сам задержанный не может поверить в серьезность происходящего и на допросе лишь повторял, как любил убитую.