Моргенштерна* и его бывшую супругу Дилару заметили на свидании в Париже
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Моргенштерна* и его бывшую супругу Дилару заметили на свидании в Париже

Моргенштерна* и его бывшую супругу Дилару заметили на свидании в Париже

Рэпер Моргенштерн* и его супруга Дилара расстались в апреле этого года, впрочем, периодически возникают слухи об их примирении. И нередко повод дают сами экс-супруги. Так, на днях Дилара намекнула в инстаграме**, что идет на свидание, правда, не уточнила с кем. Но все тайное, как известно, становится явным — пару заметили в парке аттракционов "Диснейленд" в Париже, причем гуляли Моргенштерн* и Дилара вдвоем, а не в компании друзей.

Продолжают молодые люди следить друг за другом и в соцсетях. Несколько недель назад рэпер резко отреагировал на фото Дилары с дорогим браслетом — в комментариях он нецензурно поинтересовался, кто его подарил.


В инстаграме** обсуждали, что главной причиной расставания супругов стали измены Моргенштерна*. Одной из любовниц рэпера называли Дарью Платонову, которая всячески подогревала слухи о романе и публиковала фото с ним из отеля (потом, правда, удаляла их).

Дилара же о разводе говорила так:

Начались ссоры по мелочам. Это все очень сильно накаляло обстановку, и мы просто не выдержали этот период притирки. В некоторые моменты мы оба ненавидели этот дом, этот брак и то, что он сделал с нами. Очень плохо на всю ситуацию повлиял вынужденный переезд за границу. Возможно, наш союз можно было спасти, если бы мы дали выдохнуть друг другу.

Ни Дилара, ни Моргенштерн пока не комментировали слухи о своем воссоединении, хотя многие считают, что на разводе они просто решили "хайпануть".


*Моргенштерн признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ

**Instagram принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской организацией


Надя Бесчетникова
# Шоу-бизнес Звездные пары
По материалам: spletnik.ru

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