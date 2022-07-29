Можно ли спать с включенным кондиционером без вреда для здоровья, мнение экспертов

Летом, многие из нас жалуются на то, что не могут нормально заснуть и выспаться. Жара, которая лишь на короткий промежуток времени покидает нас, не дает спокойно отдохнуть. Чаще всего люди спасаются от зноя при помощи кондиционера. Врачи рассказали, можно ли спать с включенной сплит-системой и как это сделать, чтобы было безопасно для здоровья.

Можно ли спать с включенным кондиционером, мнение врачей





В жару можно использовать кондиционер и ночью, но нужно соблюдать определенные правила, чтобы не простудиться, передала «Вечерняя Москва». Об этом рассказала врач-иммунолог Ирина Ярцева.

Кондиционер не должен находиться прямо над кроватью, как и над рабочим местом. Оптимальное расположение — над входной дверью, тогда холодный воздух будет распределяться равномерно.

Безопасно ли использование кондиционера

Специалист объяснила — если правильно использовать кондиционер, то он станет надежным помощником в спасении от жары и не навредит здоровью.

— В какой-то степени это даже полезно, потому что в жару некоторым группам людей (например, с заболеваниями сердечно-сосудистой системы) тяжело находиться в условиях духоты. Поэтому использование кондиционера с целью охлаждения воздуха до комфортной температуры для них даже полезно, — добавила Ярцева.

Иммунолог добавила, что внутри кондиционера часто скапливаются грибки и аллергены, которые могут стать причиной раздражения дыхательных путей. Для того, чтобы этого избежать, нужно менять фильтры.

Также обязательно проветривать комнату, так как кондиционер отвечает только за охлаждение воздуха, а не за его приток.

Какая безопасная температура

Врач-терапевт, кардиолог, доктор медицинских наук Юрий Серебрянский рассказал, какая температура для работы кондиционера является наиболее оптимальной и безопасной. Об этом сообщает URA.RU.

«Нужно регулировать температуру порядка 22-23 градусов. Тогда контраст с улицей будет меньше. Можно включать, а находиться в другой комнате. Воздух будет перемешиваться и усредняться температура», – подчеркнул врач.

Он добавил, что не стоит вешать кондиционер над своим спальным местом, поскольку это увеличивает риск возникновения воспаления легких. Кроме того, необходимо очищать устройство от пыли и бактерий не менее двух раз в год.