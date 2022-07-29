Мужчина воссоздал снимок 40-летней давности и удивил пользователей одной деталью

Вадим Карасев

Пользователь Reddit повторил совместное фото с женой, сделанное в 1984 году

Пользователь Reddit с ником ithepunisher опубликовал две фотографии, которые сделали друзья его семьи, решившие повторить старый совместный снимок почти 40-летней давности. В комментариях многие пользователи признались, что их удивила одна деталь: они обратили внимание на то, в какой хорошей форме осталась женщина, запечатленная на фото.

«Я вырастил гигантский подсолнух в прошлом году. Это напомнило мне о подсолнухе, который я вырастил в 1984 году, когда только познакомился с Сэнди», — подписал автор снимка. Мужчина объяснил, что решил впечатлить девушку, поэтому предложил встать к нему на плечи и сфотографироваться. Он в шутку отметил, что план сработал, так как впоследствии Сэнди согласилась выйти за него замуж.

Автор добавил, что в прошлом году решил воссоздать снимок с гигантским подсолнухом.

В комментариях многие написали, что считают пару очень милой. «Так вдохновляюще! Здорово, что вы оба остаетесь здоровыми и счастливыми сквозь года», — похвалил автора снимка один из пользователей. Некоторые также обратили внимание на то, как хорошо выглядит супруга автора фотографии. «Сэнди просто шикарно состарилась», «Сэнди действительно умеет держать себя в руках. Отличная работа!» — восхитились они.

Ранее другой пользователь Reddit воссоздал фотографию 73-летней давности, которую сделал его дед в Японии. Комментаторов удивила одна деталь, которая совпала на обоих снимках: одно из зданий, запечатленных на оригинальном фото, сохранилось несмотря на возникшую вокруг него плотную застройку.