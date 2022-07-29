На Xbox теперь можно бесплатно опробовать SD Gundam Battle Alliance

Вадим Карасев





На приставках Xbox One и Xbox Series X | S появилась возможность бесплатно опробовать игру SD Gundam Battle Alliance. Демо-версия проекта стала доступна в Microsoft Store, в рамках этой версии игрокам доступен весь контент, вплоть до DIRECTORY 1, Mission Tekkadan (End). При этом, сохранённые данные можно будет перенести в полную версию игры.

SD GUNDAM BATTLE ALLIANCE Demo

В SD Gundam Battle Alliance вас ждут мобильные костюмы и персонажи из Mobile Suit Gundam.

Перейти в Microsoft Store

SD Gundam Battle Alliance — это многопользовательский ролевой экшен, в котором предстоит участвовать в механизированных сражениях. В игре есть кооператив до 3 игроков.

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Релиз SD Gundam Battle Alliance должен состояться 25 августа 2022 года.