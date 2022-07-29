Надеть наизнанку или задом наперед: приметы, связанные с одеждой и обувью
Приметы, связанные с одеждой и обувью, могут указать, что ждет человека в будущем, какие препятствия и успехи подготовила для него судьба. Предлагаем узнать, какие народные поверья предвещают удачу или несчастья.
Приметы об одежде, которые сулят удачу
Прежде чем надеть новую вещь, следует загадать желание и оно непременно исполнится.
Если в новом наряде имеется карман, то прежде чем его надеть, следует положить в него монету — таким образом получится притянуть удачу в свою жизнь.
Удачный день и успех на любовном поприще ждет тех, кто надел нижнее белье наизнанку либо задом наперед.
Если во время примерки наряда его пришили к сорочке, то это к любви.
Долгая жизнь будет у тех, кто найдет нитку на новом наряде.
Если при выходе из транспорта подол платья прищемили дверью, предстоит обратная дорога.
Одежду необходимо надевать только с правого рукава, и тогда все предстоящие трудности будут быстро преодолены.
Приметы, связанные с обувью, которые сулят удачу
Если на правом ботинке развязался шнурок, то это говорит о том, что о человеке хорошо отзываются.
Ждать удачу можно в том случае, если на шнурках появился узелок.
Перед тем, как отправиться в путешествие, необходимо сжечь старую обувь, и успех в дороге гарантирован.
Потеря обуви говорит о том, что человек вскоре избавится от нехороших людей, которые его окружают.
Находка новой обуви предвещает успех и радость в работе.
Если потерялся каблук, то это к радости.
Прибыль в жизни ждет того, кому наступили на правую ногу.
Если человек надел чужую обувь по ошибке, то его ждут радость и успех.
Хорошие перемены в жизни ждут человека, который потерял свою обувь в дороге.
Тем, кто собирается на важный праздник, необходимо поместить под пятку пятак, и тогда его ждет успех.
Приметы об одежде, которые предвещают беду
Неудачный и трудный день ждет того, кто надел одежду наизнанку либо задом наперед.
Полоскать одежду необходимо лишь после того, как она будет вывернута, в противном случае появятся проблемы со здоровьем.
На серьезное мероприятие не стоит надевать новую юбку, потому что удачи не будет.
Муж будет постоянно пить у той дамы, у которой подол платья будет мокрым и грязным.
При покупке новой одежды нужно оставлять хоть немного денег в своем кошельке, иначе можно столкнуться с финансовыми проблемами.
Проблемы со здоровьем появятся у тех, кто наденет чулок наизнанку.
Если все время теряются носки, то с партнером будут ссоры и размолвки.
Потеря перчатки сулит несчастье в жизни.
Приметы связанные с обувью, которые предвещают беду
Если шнурок развязался на левой ноге, то это говорит о том, что за спиной человека кто-то постоянно распускает сплетни.
Потеря крупной суммы денег будет у того, кто сломает свой каблук.
Обувь не стоит ставить на стол — это приведет к ссоре с близким человеком.
Ни в коем случае нельзя дарить тапочки — таким образом можно ускорить уход человека из жизни.
Нельзя надевать обувь не на ту ногу — это приведет к потере репутации и критике.
Обувь нужно ставить правильно, иначе может пошатнуться здоровье.
По комнате нельзя ходить в одном ботинке, иначе кто-то из близких может уйти на небеса.
Ссора с хорошим человеком ждет того, чью обувь погрызла собака.
Нельзя разрешать другим людям мыть свою обувь, потому что они могут забрать энергию.