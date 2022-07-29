Надеть наизнанку или задом наперед: приметы, связанные с одеждой и обувью
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Надеть наизнанку или задом наперед: приметы, связанные с одеждой и обувью

Надеть наизнанку или задом наперед: приметы, связанные с одеждой и обувью

Приметы, связанные с одеждой и обувью, могут указать, что ждет человека в будущем, какие препятствия и успехи подготовила для него судьба. Предлагаем узнать, какие народные поверья предвещают удачу или несчастья.

Приметы об одежде, которые сулят удачу

Прежде чем надеть новую вещь, следует загадать желание и оно непременно исполнится.

Если в новом наряде имеется карман, то прежде чем его надеть, следует положить в него монету — таким образом получится притянуть удачу в свою жизнь.


Удачный день и успех на любовном поприще ждет тех, кто надел нижнее белье наизнанку либо задом наперед.

Если во время примерки наряда его пришили к сорочке, то это к любви.

Долгая жизнь будет у тех, кто найдет нитку на новом наряде.

Если при выходе из транспорта подол платья прищемили дверью, предстоит обратная дорога.

Одежду необходимо надевать только с правого рукава, и тогда все предстоящие трудности будут быстро преодолены.

Приметы, связанные с обувью, которые сулят удачу

Если на правом ботинке развязался шнурок, то это говорит о том, что о человеке хорошо отзываются.

Ждать удачу можно в том случае, если на шнурках появился узелок.

Перед тем, как отправиться в путешествие, необходимо сжечь старую обувь, и успех в дороге гарантирован.

Потеря обуви говорит о том, что человек вскоре избавится от нехороших людей, которые его окружают.

Находка новой обуви предвещает успех и радость в работе.


Если потерялся каблук, то это к радости.

Прибыль в жизни ждет того, кому наступили на правую ногу.

Если человек надел чужую обувь по ошибке, то его ждут радость и успех.

Хорошие перемены в жизни ждут человека, который потерял свою обувь в дороге.

Тем, кто собирается на важный праздник, необходимо поместить под пятку пятак, и тогда его ждет успех.

Приметы об одежде, которые предвещают беду

Неудачный и трудный день ждет того, кто надел одежду наизнанку либо задом наперед.

Полоскать одежду необходимо лишь после того, как она будет вывернута, в противном случае появятся проблемы со здоровьем.

На серьезное мероприятие не стоит надевать новую юбку, потому что удачи не будет.

Муж будет постоянно пить у той дамы, у которой подол платья будет мокрым и грязным.

При покупке новой одежды нужно оставлять хоть немного денег в своем кошельке, иначе можно столкнуться с финансовыми проблемами.


Проблемы со здоровьем появятся у тех, кто наденет чулок наизнанку.

Если все время теряются носки, то с партнером будут ссоры и размолвки.

Потеря перчатки сулит несчастье в жизни.

Приметы связанные с обувью, которые предвещают беду

Если шнурок развязался на левой ноге, то это говорит о том, что за спиной человека кто-то постоянно распускает сплетни.

Потеря крупной суммы денег будет у того, кто сломает свой каблук.

Обувь не стоит ставить на стол — это приведет к ссоре с близким человеком.

Ни в коем случае нельзя дарить тапочки — таким образом можно ускорить уход человека из жизни.

Нельзя надевать обувь не на ту ногу — это приведет к потере репутации и критике.

Обувь нужно ставить правильно, иначе может пошатнуться здоровье.


По комнате нельзя ходить в одном ботинке, иначе кто-то из близких может уйти на небеса.

Ссора с хорошим человеком ждет того, чью обувь погрызла собака.

Нельзя разрешать другим людям мыть свою обувь, потому что они могут забрать энергию.

# Общество Приметы
По материалам: rsute

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