Неприятности Чулпан Хаматовой только начинаются, заявил Шахназаров
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Неприятности Чулпан Хаматовой только начинаются, заявил Шахназаров

Неприятности Чулпан Хаматовой только начинаются, заявил Шахназаров
Актрисе Чулпан Хаматовой еще придется пережить зиму, съязвил журналист. Артистка, обосновавшаяся в Латвии несколько месяцев назад, пожаловалась на жизнь за границей. По этому поводу язвительно высказался журналист и политолог Михаил Шахназаров, который отметил, что все трудности еще впереди. В первое время Хаматова готова была работать таксистом и разносчиком еды. Благо, ее устроили в рижский театр, где она, к слову, получает не такие большие деньги, как ей хотелось бы. «Конечно, это не то, к чему я привыкла, будучи известной актрисой в России, одной из самых высокооплачиваемых. Но ничего страшного! Начинается какой-то новый этап в жизни, это здорово», — несмотря ни на что, 46-летняя Чулпан старается сохранять позитив.
Михаил Шахназаров считает, что Хаматовой, сбежавший с позором из России, досталось по полной, и это только начало. «Это еще отопительный сезон в Латвии не начался, первый снег не выпал и дороги не разбило до щебня и глины. Рига умеет преподнести себя осенью: придавить к земле тяжелым серым небом, взять за плечи и погрузить в болото депрессии, прошептать на ухо слова безнадеги и тоски. Так что, все еще впереди. Скоро огни Тверской и Кутузовского будут казаться воспоминаниями о жизни на другой планете», — парировал журналист в личном блоге. Сама Чулпан старается не реагировать на негатив в свой адрес, но расстраивается, что люди, которым она в прошлом помогали, стали ее врагами. А ведь артистку критикуют не просто так, а за очень нелестные слова о России.
# Шоу-бизнес Хаматова Чулпан
По материалам: z-aya

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