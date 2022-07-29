Николай Басков жестко прошелся по Ксении Собчак

Певец Николай Басков возмущен поведением журналистки. Артист в «Телеграме» опубликовал стихотворение, которое посвятил светской львице Ксении Собчак. Произведение у него родилось после того, как Ксения Собчак раскритиковала творчество Олега Газманова.«Сколько будем терпеть эту клячу. Ту, что душит песни народные. Мерзко ползает что-то собчачье. По культурному телу Родины. Гадить на народного артиста. Кто давно и классика, и ретро. Может только та, кто креативно. Ссыт или плюет навстречу ветру», — заявил Николай Басков. Напомним, что Ксения Собчак регулярно поливает грязью деятелей культуры и музыкантов. В ответ ей часто достается от звезд эстрады.