Николай Басков жестко прошелся по Ксении Собчак
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Николай Басков жестко прошелся по Ксении Собчак

Николай Басков жестко прошелся по Ксении Собчак
Певец Николай Басков возмущен поведением журналистки. Артист в «Телеграме» опубликовал стихотворение, которое посвятил светской львице Ксении Собчак. Произведение у него родилось после того, как Ксения Собчак раскритиковала творчество Олега Газманова.
«Сколько будем терпеть эту клячу. Ту, что душит песни народные. Мерзко ползает что-то собчачье. По культурному телу Родины. Гадить на народного артиста. Кто давно и классика, и ретро. Может только та, кто креативно. Ссыт или плюет навстречу ветру», — заявил Николай Басков. Напомним, что Ксения Собчак регулярно поливает грязью деятелей культуры и музыкантов. В ответ ей часто достается от звезд эстрады.
# Шоу-бизнес Басков Николай
По материалам: z-aya

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