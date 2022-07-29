Нино Нинидзе рассказала о своей личной жизни

31-летняя Нино Нинидзе поделилась некоторым подробностями романа с Максимом Виторганом. Звезда сериала «Карамора» счастлива рядом с Максимом. О романе артистов заговорили в середине лета 2019 года, когда они впервые появились вместе. Однако оба хранят личную жизнь подальше от публики. Нинидзе воспитывает сына от первого брака с режиссером Кириллом Плетневым. Александру сейчас шесть лет. После того, как Нино и Максим предстали как пара, актрису начали активно обсуждать в звездной тусовке. Внимание к Нинидзе стало особенно пристальным и со стороны прессы. Но дочь кинодивы Нино Нинидзе заверила: она предполагала такое развитие событий. «Это было предсказуемо, потому что на тот момент так совпало, что моя карьера шла в параллель с моим расцветанием как женщины. Одно на другое наложилось. Хотя я и концерты играла еще до всей этой шумихи, и в кино снималась», — пояснила Нино. Ее часто упоминали, если речь шла о Максиме. Но исполнительницу роли в комедии «Семь ужинов» это не смущало. Она продолжала делать то, что ей нравится.«Не задевало потому, что я привыкла, что мое имя приклеивают еще к чьим-то именам, это не было для меня какой-то болезненной историей. Так жизнь сложилась, это нормально. Моя задача — тихо спокойно продолжать делать то, что я делаю», — отметила Нинидзе. Она предположила, что у многих девочек были отвязные парни, бурные романы и эмоциональные качели. Но в какой-то момент приходит осознание того, что все это не нужно, считает Нино. Актриса осознала свои цели и не собирается тратить внутренний ресурс впустую. «Я уже взрослая девочка, и лично мне уже не до качелей. Для меня сейчас сама формулировка «личная жизнь» и «лишь бы милый рядом» — это не самоцель. Я наконец-то нашла свой путь, по которому иду вместе со своими близкими людьми и стараюсь быть счастливой, насколько это возможно», — добавила кинозвезда в интервью с «ОК». Нинидзе снялась в провокационном образе. Нино надела жакет и атласную юбку винного оттенка. Под жакетом артистки не было ничего. Она дополнила look массивными ожерельями, серьгами и браслетами. Волосы молодой матери аккуратно уложили, а на лицо нанесли яркий макияж с акцентом на глаза.