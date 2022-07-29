Объем активов WisdomTree в криптопродуктах сократился на 22%
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Объем активов WisdomTree в криптопродуктах сократился на 22%

Объем активов WisdomTree в криптопродуктах сократился на 22%


По итогам апреля-июня средневзвешенный объем активов в криптопродуктах управляющей компании WisdomTree упал на 22% относительно первого квартала, до $265 млн.


Для сравнения, ко второму кварталу 2021 года показатель уменьшился на 12%.


Негативная динамика AUM в криптопродуктах обусловлена ослаблением конъюнктуры. Второй квартал 2022 года стал для биткоина худшим за 11 лет.


«Внедрение цифровых активов продолжается. Наш ответственный подход надежный бренд и связанные с криптозимой возможности создают хорошие условия для успеха в этой области», — прокомментировал CEO компании Джонатан Стейнберг.


Цифровые активы занимают ~0,35% от суммарного объема средств, которыми управляет WisdomTree ($74,3 млрд).


Получившая листинг на Nasdaq фирма запустила для клиентов ETP на основных фондовых биржах Европы.


Напомним, WisdomTree анонсировала бета-тестирование собственного цифрового кошелька. Его планируют запустить в 2023 году.


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# Экономика wisdomtree, отчетность, новости
По материалам: ForkLog

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