Off-duty: Джессика Бил и Джастин Тимберлейк на пляже в Италии
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Off-duty: Джессика Бил и Джастин Тимберлейк на пляже в Италии

Off-duty: Джессика Бил и Джастин Тимберлейк на пляже в Италии

Джессика Бил и Джастин Тимберлейк проводят эту неделю на Сардинии. Вчера актриса и певец были замечены на местном пляже, а также на арендованной яхте.

Джессика загорала в леопардовом купальнике, Джастин же предпочел защитить кожу от солнца. Отдыхает пара активно: знаменитости катались на досках, а выйдя на берег, вооружились ракетками для пляжного тенниса.


Фото порадовали поклонников пары, которым нередко приходится беспокоиться за отношения своих любимцев. Джастин и Джессика осенью отметят 10-летие со дня свадьбы, и они не скрывают, что за это время неоднократно переживали "взлеты и падения".

Один из таких кризисов произошел в 2019 году, когда Тимберлейка сфотографировали в романтической обстановке с партнершей по съемкам Алишей Вейнрайт. Исполнитель публично извинился перед женой. По слухам, пара также обратилась за помощью к семейному психологу.

Весной в интервью для Access Hollywood Джессика сказала, что они с Джастином сейчас "счастливее, чем когда-либо".

У пары двое сыновей — семилетний Сайлас и двухлетний Финеас.



Маргарита Дорошевич
# Шоу-бизнес Звездные пары
По материалам: spletnik.ru

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