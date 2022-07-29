"Оскорбляет темнокожих и представителей ЛГБТ": американский чиновник потребовал переименовать оспу обезьян

Вадим Карасев

Комиссар Нью-Йорка по вопросам здравоохранения Эшвин Васан предложил ВОЗ дать оспе обезьян другое название, чтобы не обижать темнокожих, геев и бисексуалов. Об этом чиновник заявил в Twitter, приложив копию своего письма на имя главы ВОЗ Тедроса Аданома Гебрейесуса.

Как утверждает Васан, данное название кажется ему и многим его единомышленникам "стигматизирующим" и задевает как расовые чувства, так и чувства, связанные с собственной сексуальной ориентацией человека.

"У нас вызывает растущее беспокойство потенциально разрушительный и стигматизирующий эффект, который обсуждение вируса оспы обезьян может иметь для уязвимых сообществ. Мы опасаемся, что последствия стигматизации, связанной с термином "обезьянья оспа", могут усугубляться из-за того, что во многих случаях передача вируса происходит между геями, бисексуалами и другими мужчинами, имеющими секс с мужчинами — то есть части сообщества, которая и так сталкивается со стигматизацией и насилием", — отметил комиссар.

Как утверждает Васан, на его сторону встали многие социологи-эксперты, поскольку представителей "цветных сообществ" в прошлом нередко сравнивали с обезьянами. Более того, сам вирус появился не у обезьян: ученые назвали его так только из-за того, что он был обнаружен в организме именно обезьяны.

Если СМИ и чиновники продолжат употреблять термин "оспа обезьян", полагает Васан, страдающие от вируса люди могут побояться обращаться к врачам. Комиссар добавил, что во время пандемии COVID-19 в 2020 году в Соединенных Штатах значительно увеличилось число преступлений на почве ненависти в отношении азиатов и жителей тихоокеанских островов, которые, по мнению некоторых людей, были якобы виновны в распространении заболевания.

ВОЗ настоятельно порекомендовал гомосексуалам не заводить новых партнеров из-за оспы обезьян

Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус настоятельно порекомендовал "мужчинам, имеющим половые контакты с мужчинами", ограничить число сексуальных партнеров во избежание распространения обезьяньей оспы. Об этом функционер заявил на брифинге.



"Для мужчин, занимающихся сексом с мужчинами, на данный момент главная рекомендация — сокращение числа сексуальных партнеров и отказ от секса с новыми партнерами", — заявил глава ВОЗ.

Гебрейесус добавил, что распространение вируса можно остановить только при содействии стран, сообществ и каждого отдельно взятого человека.

Оспа обезьян — это редкое инфекционное заболевание, которое передается воздушно-капельным путем от животных к человеку. Симптомы заболевания проявляются остро спустя 6-13 дней после заражения. У инфицированного начинается лихорадка, мышечные и головные боли, тошнота. У некоторых заболевших появляется зуд и характерная сыпь. Обычно заболевание протекает в легкой форме: большинство пациентов справляются с инфекцией в течение нескольких недель. Обезьянья оспа не считается болезнью, передаваемой половым путем, но ей можно заразиться при таком контакте.