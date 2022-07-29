От чего умер Юрий Шатунов – стали известны результаты вскрытия

Директор покойного певца Юрия Шатунова озвучил результаты вскрытия. Смерть Юры Шатунова до сих пор вызывает вопросы у его поклонников. Большинство из них не могут смириться с тем, что жизнь солиста группы «Ласковый май» так резко оборвалась. Он казался таким крепким мужчиной, что новость о внезапном обширном инфаркте выглядит неправдоподобной. Невольно закрадывается мысль, может, здоровье певца подорвали... наркотики? Не секрет, что звезды из-за гастрольной жизни и усталости часто скатываются к употреблению разных стимуляторов.Аркадий Кудряшов, директор покойного исполнителя, уверяет, что Шатунов не был зависимым. Во время отдыха он мог позволить себе бокал пива — не больше. От запрещенных веществ артист держался подальше. А вот обследования он проходил редко. За день до смерти у певца, как предполагают врачи, случился микроинфаркт, но он никому не сказал о плохом самочувствии. Об этом стало известно уже после проведения вскрытия. Кстати, Кудряшов говорит, что родные не смогли бы быстро похоронить Шатунова, выгляди его смерть подозрительной. Слухи о том, что артист был с рождения приговорен к смерти, тоже не нашли подтверждения. Никаких проблем с сердцем в детстве у него обнаружено не было. «При вскрытии врачи сказали, что бляшка свежая – максимум, год-полтора. Врожденного ничего не было», — утверждает директор Шатунова ProZvezd.info.. Напомним, что Шатунов был кремирован, а его прах разделен на две части. Одна урна была похоронена в России на Троекуровском кладбище, а другую вдова певца Светлана увезла в Германию. Эту часть праха должны были развеять над озером в Баварии, где любил рыбачить артист.