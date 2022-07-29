Парк воздушных судов для внутренних перевозок обновят
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Парк воздушных судов для внутренних перевозок обновят

Парк воздушных судов для внутренних перевозок обновят

Внесены изменения в порядок предоставления федеральных субсидий российским авиакомпаниям, региональным унитарным предприятиям, не являющимся авиакомпаниями, в целях обновления парка воздушных судов для осуществления внутренних региональных и местных воздушных перевозок. Соответствующее постановление кабмина от 20 июля 2022 года № 1308 вступает в силу с 29 июля.

Документ уточняет требования к организациям — получателям субсидий, а также порядок отбора таких организаций для заключения соглашения о предоставлении субсидии.

Устанавливается возможность использования государственной информационной системы промышленности в целях обмена документами и информацией для подачи заявки, проведения отбора, заключения соглашения о предоставлении субсидии.


Закрепляется обязательство организации по представлению в Минпромторг России отчета о достижении событий — ежеквартально, не позднее чем 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, по форме, установленной Минфином.


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По материалам: pnp.ru

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